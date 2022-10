UniCredit, Orcel: ‘banca sarà cavallo di battaglia fortissimo in Italia, creerà energia per il paese’

“Unicredit sarà un cavallo di battaglia fortissimo in Italia e saprà creare energia per il Paese. Abbiamo iniziato un percorso di trasformazione, l’Unicredit di oggi non è quella del recente passato. In 18 mesi abbiamo avuto i migliori risultati degli ultimi 10 anni ed ogni regione ha sovraperformato rispetto alle previsioni”. E’ quanto ha detto il numero uno del gruppo UniCredit, Andrea Orcel, in un intervento al Summit Made in Italy 2022 promosso da Il Sole 24 Ore, Financial Times e SkyTG24.