Gran Bretagna annuncia il tetto sulle bollette per contrastare il caro energia

Il neoeletto premier britannico Liz Truss ha annunciato un pacchetto di incentivi per aiutare i cittadini con l’aumento delle bollette energetiche e attrarre investimenti nel settore energetico.

Truss ha annunciato una “nuova garanzia sul prezzo dell’energia che darà certezza alle persone sulle bollette energetiche”. Nella sua prima grande mossa nel ruolo di leader del governo Inglese, Liz Truss ha annunciato che la famiglia tipica “non pagherà più di £ 2.500 all’anno per i prossimi due anni”. Inoltre la numero uno di Downing Street 10 ha confermato che il “cap” sulle bollette permetterà alle famiglie medie di risparmiare circa £1,000 all’anno. La misura entrerà in vigore dal 1 ottobre.

Gli aiuti oltre alle famiglie si estendono anche alle imprese, dunque ci sarà una garanzia equivalente per le imprese per i prossimi sei mesi. Si tratta di un ulteriore sostegno per settori vulnerabili come l’ospitalità, ha confermato la leader dei Torries. Inoltre Truss ha suggerito che le imprese dovrebbero cercare modi per diventare più efficienti dal punto di vista energetico e cercare di produrre la propria energia.

Secondo Truss, il Regno Unito sarà “un esportatore netto di energia” entro il 2040. La sicurezza dell’approvvigionamento energetico è vitale per la crescita e la prosperità”

L’intero costo del pacchetto sarà stabilito dal ministro delle finanze Kwasi Kwarteng alla fine di questo mese, ma secondo le stime del governo la misura ridurrà l’inflazione fino al 5%.

Ricordiamo che prima dell’introduzione della misura, le bollette energetiche per gli inglesi avrebbero raggiunto £ 3.549 all’anno dal 1 ottobre, rispetto a £ 1.971.

Secondo le previsioni della società di consulenza Cornwall Insight il limite fissato dal regolatore Ofgem avrebbe salito a £ 4.649,72 nel primo trimestre del 2023 e poi a £ 5.341,08 nel secondo trimestre.

Il limite di prezzo nel Regno Unito, fissato dal regolatore Ofgem, limita essenzialmente l’importo che un fornitore può addebitare per le proprie tariffe, ma questo limite è aumentato di recente a causa dell’aumento dei prezzi all’ingrosso, il che significa che i britannici hanno visto le bollette salire alle stelle.

Nonostante il “cap” sulle bollette, le proteste contro il caro energia continueranno

L’annuncio di Truss sarà un grande sollievo per le persone preoccupate per le bollette energetiche, secondo Alice Haine, analista di finanza personale di Bestinvest, ma potrebbe non essere sufficiente per alleviare tutte le preoccupazioni per il prossimo inverno.

“I prezzi dell’energia sono ancora significativamente più alti rispetto a un anno fa, con alcune famiglie che già lottano per assorbire l’aumento dei costi e anche i prezzi dei generi alimentari sono alti. Ciò significa che i budget delle famiglie non sono ancora completamente fuori pericolo”, scrive Haine in un comunicato stampa.

Le aziende britanniche saranno sollevate dal fatto di “non essere costrette a chiudere i battenti“, scrive Haine, ma non è chiaro cosa accadrà l’anno prossimo una volta che il blocco iniziale dei prezzi di sei mesi volgerà al termine.

Più di 180.000 persone nel Regno Unito si sono impegnate a cancellare i pagamenti delle bollette energetiche il 1 Ottobre per protestare contro l’aumento del limite energetico.

Parlando a Sky News giovedì prima dell’annuncio, l’organizzatore del movimento “Don’t Pay” ovvero “Non pagate”, Lewis Ford ha affermato che la campagna sarebbe andata avanti se le misure implementate non avessero portato i costi ben al di sotto dell’attuale limite di prezzo.

“Chiediamo livelli per il 2021”, ha detto Ford Sky News. “Molte persone non saranno completamente in grado di permetterselo“.