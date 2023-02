Morgan Stanley: azionario sta snobbando Fed e utili

Secondo gli strateghi di Morgan Stanley, l’azionario Usa sarebbe pronto a un dietrofront, dopo aver prezzato prematuramente una pausa nei rialzi dei tassi della Federal Reserve.

“Sebbene il recente rialzo dei tassi di riferimento sostenga l’idea che la Fed possa rimanere restrittiva più a lungo di quanto apprezzato, il mercato azionario si rifiuta di accettare questa realtà”, ha scritto in una nota il team guidato da Michael Wilson.

Wilson – lo strategist più quotato nel sondaggio Institutional Investor dello scorso anno – si aspetta che il deterioramento dei fondamentali, insieme ai rialzi della Fed che arriveranno in concomitanza con una recessione degli utili, spingerà i titoli azionari ai minimi storici questa primavera.

“Il prezzo è disconnesso dalla realtà come lo è stato durante questo mercato orso”, hanno detto gli strategist di Morgan Stanley.

La scorsa settimana, lo spread negativo tra i rendimenti dei Treasuries a 10 anni e quelli dei Treasuries a 2 anni ha testato il record dall’inizio degli anni ’80, segno di una fiducia sempre più bassa nella capacità dell’economia di sopportare ulteriori aumenti dei tassi.

Nel frattempo, l’azionario made in Usa ha registrato uno dei più forti inizi d’anno mai registrati, anche se il rally ha iniziato a raffreddarsi a causa delle prospettive illustrate dal presidente della Fed Jerome Powell di ulteriori aumenti dei tassi, che hanno pesato sul sentiment.

I dati sull’inflazione negli Stati Uniti potrebbero essere un catalizzatore per riportare gli investitori alla realtà e riportare i titoli in linea con le obbligazioni, se i prezzi aumentassero più del previsto, ha detto Wilson, sottolineando che le aspettative per un tale risultato sono cresciute.

Secondo le previsioni, il dato relativo all’inflazione Usa misurata dall’indice CPI mostrerà un aumento dello 0,5% a gennaio rispetto al mese precedente, sulla scia dell’aumento dei prezzi della benzina. Si tratterebbe del maggior incremento in tre mesi.

Wilson prevede che l’S&P 500 chiuderà l’anno a 3.900 punti, circa il 4,7% in meno rispetto alla chiusura di venerdì, con un percorso difficile per arrivarci. Si aspetta che i titoli scendano in seguito al calo delle stime sugli utili, prima di rimbalzare nella seconda metà dell’anno.

Wilson, un convinto ribassista di Wall Street, aveva previsto correttamente il crollo dell’anno scorso, quando l’azionario Usa ha registrato la peggiore performance dal 2008.

“Il rapporto rischio/rendimento è così scarso come non lo è stato in nessun altro momento di questo mercato orso”, ha scritto lo strategist di Morgan Stanley. “La realtà per l’azionario è che la politica monetaria rimane in territorio restrittivo nel contesto di una recessione degli utili che è ora iniziata seriamente”.