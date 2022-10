Mercati, Vanguard ha lanciato oggi due nuovi ETF ESG

Vanguard quota oggi su Borsa Italiana due nuovi ETF ESG. Si tratta di Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF e di Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF, entrambi concepiti come componenti core nella costruzione di portafogli sostenibili allineati a criteri ESG.

Il Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF replica l’indice FTSE Emerging All Cap Choice Index e ha un costo complessivo (“OCF”) dello 0,24%. Il Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF replica l’indice FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index e ha un costo complessivo (“OCF”) dello 0,17%.

I fondi ESG di Vanguard basati su criteri di esclusione replicano benchmark comunemente utilizzati derivati da indici a capitalizzazione di mercato, sviluppati da provider indipendenti, offrendo così un’esposizione ponderata a società a grande, media e piccola capitalizzazione nei diversi mercati di riferimento. I benchmark provider di Vanguard applicano criteri di selezione trasparenti per evitare o per limitare l’esposizione a determinati settori che per alcuni investitori sono fonte di preoccupazione, come le armi, il tabacco o i combustibili fossili.

Fong Yee Chan, responsabile della strategia ESG di Vanguard per Regno Unito ed Europa, ha dichiarato: “Le soluzioni ESG indicizzate basate su criteri di esclusione consentono agli investitori di incorporare negli investimenti le proprie preferenze ESG, mantenendo i vantaggi più importanti dei fondi indicizzati: diversificazione, trasparenza e costi ridotti. L’interesse per gli investimenti ESG indicizzati continua a crescere, con un flusso di raccolta netta raddoppiato rispetto allo scorso anno nell’ambito dell’industria europea del risparmio gestit