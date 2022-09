MeglioQuesto: ricavi +21%, Ebitda +18% e debito netto zero nel I semestre 2022

MeglioQuesto ha chiuso il primo semestre 2022 con ricavi pari a 33,1 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto al 30 giugno 2021.

Con riferimento alla composizione dei ricavi, si evidenzia un contributo positivo di entrambe le linee di business: Customer Acquisition registra ricavi per 27,8 milioni (+13%) e Customer Management registra ricavi per 5,3 milioni (+95%).

L’Ebitda si attesta a 5,4 milioni (+18%) con Ebitda margin si attesta al 15,9%. L’Ebitda adjusted, al lordo di componenti straordinarie positive e negative, si attesta a 6 milioni.

L’Ebit è pari a 4 milioni in crescita del 21% rispetto al 30 giugno 2021.

L’utile netto si attesta a 2,3 milioni (+56%).

La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 0,05 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2021 (6,1 milioni di euro), principalmente per effetto dell’incremento delle disponibilità liquide grazie all’aumento di capitale a seguito della conversione dei warrant.

Per quanto riguarda le previsioni di evoluzione della gestione, si legge nella nota, “si deve ritenere che il risultato del 2022 della Capogruppo e del Gruppo MeglioQuesto possa essere positivo”.