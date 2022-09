FS Italiane: miglioramento di tutti i margini nel I semestre grazie alla forte ripresa dei volumi di passeggeri trasportati

I risultati del primo semestre 2022 del Gruppo FS Italiane mostrano un netto miglioramento di tutti i margini rispetto al pari periodo dello scorso anno, trainati in particolare dalla forte ripresa dei volumi di passeggeri trasportati, ciò nonostante il contesto di forte incertezza e di peggioramento delle prospettive economiche globali principalmente per effetto del conflitto in Ucraina e delle criticità relative al costo/disponibilità dell’energia e delle materie prime, che ha prodotto i suoi effetti fin dalla prima parte dell’anno. Sempre gli effetti geo-politici sulla catena degli approvvigionamenti e sul caro materiali hanno determinato uno slittamento nel programma degli investimenti infrastrutturali che riflettono quindi una diminuzione rispetto alle previsioni e ai consuntivi 2021, in buona parte recuperata a fine anno.

Nel dettaglio, i ricavi operativi sono a 6,1 miliardi di euro (+16%), per effetto della generale ripresa della mobilità).

L’Ebitda è pari a 909 milioni (+142%) per effetto della generale ripresa della mobilità, pur in presenza delle difficoltà connesse con l’assetto geo-politico globale).

Il risultato netto di periodo pari a +47 milioni (+111% rispetto al primo semestre 2021 che aveva prodotto una perdita pari a -438 milioni).

Infine, la Posizione Finanziaria Netta si esprime in 10 miliardi (8,9 miliardi a fine 2021).