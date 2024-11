Mediobanca partner strategico delle fatine Winx: l’operazione con Equity Club

Mediobanca punta sulle fatine Winx della Rainbow, diventandone un partner strategico. Il gruppo marchigiano, casa di produzione fondata nel 1995 da Iginio Straffi che ancora oggi guida la società come presidente e ceo, ha annunciato il nuovo percorso di crescita e di ulteriore rafforzamento a livello internazionale accanto a importanti famiglie imprenditoriali italiane. Un investimento che avverrà attraverso TEC Movie, veicolo dedicato all’investimento in Rainbow e costituito nell’ambito dell’iniziativa di club deal The Equity Club (Tec) promossa da Roberto Ferraresi, Filippo Penatti he opera per conto di un gruppo di clienti Ultra High Net Worth di Mediobanca.

Operazione orientata alla crescita

Sul piatto un investimento di circa 90 milioni di euro che porterà TEC Movie a detenere una quota di minoranza significativa del capitale della società. Come si legge su “Il Corriere della Sera”, “in tutto sono 400 gli investitori che assieme metteranno sul piatto circa 90 milioni, tra acquisto azioni e aumento di capitale, per salire al 40% della casa di produzione”.

“Un’operazione, finalizzata a sostenere la crescita del gruppo, rappresenta un passo strategico per consolidare ulteriormente la posizione di Rainbow come eccellenza italiana nella produzione di contenuti audiovisivi e di animazione, settore con grandi potenzialità di crescita a livello globale”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla società famosa per il successo della saga delle Winx.

Un passo che il ceo Iginio Straffi ha definito “decisivo per il futuro di Rainbow”,. La partnership contribuirà, infatti, a supportare una pipeline di investimenti che Rainbow punta a realizzare nei prossimi anni. Orientati sia al rafforzamento della library esistente, sia allo sviluppo o acquisizione di nuove produzioni e IP di portata internazionale, consolidando il ruolo del gruppo come innovatore nel settore dell’intrattenimento e rafforzandone il suo posizionamento sui mercati globali.

“Questa operazione ci permetterà di realizzare importanti investimenti, sviluppare nuove produzioni e continuare a portare nel mondo il talento e la creatività del Made in Italy”, ha ribadito il ceo e presidente del gruppo marchigiano. “Fin dalla nostra nascita, abbiamo lavorato per far crescere Rainbow come eccellenza italiana nel panorama globale, puntando su innovazione, qualità e capacità di creare connessioni emotive autentiche con il pubblico.”

Made in Italy e visione internazionale: ancora M&A

Uno dei tratti distintivi di Rainbow è sempre stato, appunto, quello di porre al centro della propria strategia il valore del Made in Italy, combinando la tradizione creativa italiana con una visione internazionale e un approccio imprenditoriale orientato alla crescita. Nel corso degli anni, il gruppo ha perseguito una strategia di acquisizioni mirate, come quella di Colorado Film, e di Bardel Entertainment, studio di animazione canadese con 30 anni di esperienza nell’animation services, con l’obiettivo di ampliare la propria offerta di contenuti e rafforzare la propria posizione di player integrato con un footprint internazionale nel mondo dell’intrattenimento

Chiara la tabella di marcia e gli obiettivi futuri di Straffi. Grazie al sostegno di TEC Movie, il gruppo Rainbow è pronto a consolidare la propria leadership a livello internazionale e ad esplorare operazioni M&A strategiche che riguardino sia IP importanti che aziende sinergiche al gruppo in Italia e nel mondo.

“Siamo lieti di instaurare una nuova partnership con un imprenditore visionario come Iginio Straffi e con tutto il Gruppo Rainbow, condividendone gli obiettivi strategici e di ambiziosa crescita futura anche attraverso operazioni di M&A strategiche per il Gruppo. Rainbow rappresenta un’eccellenza italiana con un posizionamento internazionale nel mondo dell’animazione e dei contenuti media”, ha detto Filippo Penatti, co-CEO TEC.

“Con Rainbow annunciamo il secondo investimento promosso tramite TEC 2, dopo il precedente in Club del Sole completato lo scorso maggio. L’investimento rappresenta una milestone importante raggiunto a soli 6 mesi dal lancio ufficiale della nuova iniziativa e si sposa perfettamente con l’obiettivo di TEC 2 di supportare ambiziosi progetti di crescita di società italiane, mettendo al centro l’imprenditore e supportandolo con le competenze del team per uno sviluppo internazionale”, ha dichiarato Roberto Ferraresi, co-CEO TEC.

Chi è Equity Club

The Equity Club è l’iniziativa di club deal promossa da Roberto Ferraresi, Filippo Penatti e da Mediobanca, nata con l’obiettivo di creare una piattaforma di private capital flessibile, punto di connessione tra le migliori realtà imprenditoriali italiane ed i capitali privati. L’iniziativa, oggi alla sua seconda edizione, vede il coinvolgimento di oltre 640 famiglie imprenditoriali italiane. Con il primo programma di investimento, The Equity Club ha promosso investimenti per circa 500 milioni di euro in aziende di successo del Made in Italy, tra cui Jakala, La Bottega, Philogen, Lincotek, HSA, Regi, ART e Tatuus. Rainbow è il secondo investimento promosso tramite The Equity Club 2, dopo il precedente in Club del Sole.