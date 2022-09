Massimo drawdown di sempre per il più noto ETF sui Treasuries. Fusco Femiano: anche l’azionario toccherà nuovi minimi

Mercato azionario e obbligazionario rafforzano le reciproche debolezze. Lo si legge nell’analisi settimanale curata da Edoardo Fusco Femiano, fondatore di DLD Capital SCF, secondo cui in assenza di una stabilizzazione del mercato del credito, i rimbalzi dell’azionario tendono ad essere deboli, tanto sotto il profilo tecnico quanto su quello della partecipazione degli investitori al movimento nel suo complesso.

La domanda principale, sia pur tra le tante, nella mente di analisti ed investitori è: dopo il minimo di giugno, dobbiamo attenderci ulteriori ribassi sotto quella soglia? Secondo Edoardo Fusco Femiano, una prima parziale risposta l’abbiamo già ricevuta con l’indice Dow Jones Transportation Average, il più antico indice azionario esistente, che in chiusura della scorsa settimana è andato a chiudere di poche decine di punti al di sotto del minimo di giugno. A penalizzare il settore dei trasporti è stata la trimestrale di Fedex, che ha drasticamente ridotto le stime per l’anno, andando incontro alla maggior correzione per il titolo negli ultimi quarant’anni.

I bear market dell’S&P 500 negli ultimi sessant’anni

Nel tentativo di rispondere alla domanda originaria, il fondatore di DLD Capital SCF riparte da un dato analizzato nelle settimane precedenti: durata temporale ed estensione dei bear market dell’S&P 500 negli ultimi sessant’anni. In giallo resta evidenziata la correzione del biennio 1980-1982, l’unica in cui la Fed alzò i tassi d’interesse, esattamente come sta facendo fino a questo punto.

Proiettando sull’S&P 500 l’estensione media della correzione e la singola fattispecie riferita al biennio 80-82, Edoardo Fusco Femiano identifica due supporti chiave in area 3.495 (-27,10%) e 3.145 (-34,47%) punti. Indipendentemente dall’effettivo raggiungimento di questi livelli, partendo da quelli attuali, inquadrare da una prospettiva storica le dimensioni medie di una correzione è un esercizio obbligatorio in questa fase.

Se escludiamo la correzione attuale, si legge nel report, i bear market presi in considerazione hanno avuto una durata media di 391 giorni, pari a poco più di tredici mesi. Considerando che l’attuale correzione prosegue da gennaio 2022, ossia da circa 8,5 mesi, ha senso domandarci: quanti di questi bear market hanno visto il loro minimo assoluto entro questo arco temporale? In sei casi su dieci. Nelle altre quattro occorrenze la durata media della correzione è stata di poco inferiore ai ventitré mesi, per un maximum drawdown medio del 45,3%.

Pur restando quindi aperta la possibilità che la correzione attuale possa essere assimilata a quella del biennio 1980-1982, secondo Edoardo Fusco Femiano è evidente come i dati evidenzino una certa correlazione tra la durata temporale di un bear market e la sua profondità in termini di escursione di prezzo.

L’inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries Usa

Estendendo l’osservazione alle altre asset class, soprattutto alla luce dell’evidente debolezza del mercato obbligazionario, non possiamo non registrare che i tassi sui Treasuries a 2 anni siano arrivati sui massimi da novembre 2007.

In egual misura, si legge nel report, l’inversione della curva dei rendimenti ha raggiunto livelli che non si osservavano dal 2000. In relazione al rapporto tra inversione della curva dei rendimenti e dinamica del mercato azionario, Edoardo Fusco Femiano pone l’accento su due aspetti: in primis, la storia dimostra come l’inversione della curva dei rendimenti sia un indicatore di indubbia efficacia nella sua funzione di segnalare livelli di stress sul ciclo economico ma, tuttavia, non si rivela efficace come strumento di timing sui mercati azionari. Secondariamente, le correzioni sui mercati azionari possono avvenire sia nel periodo precedente all’inversione dei rendimenti che successivamente al loro ritorno nella condizione “naturale”.

Cedono i supporti sui principali ETF e indici obbligazionari

Restando sul piano di quanto segnalato dal comparto del credito, si legge nel report, la scorsa settimana ha visto il cedimento di livelli significativi di prezzo sui principali indici ed ETF obbligazionari, dopo un periodo di consolidamento dei prezzi iniziato dalla metà di giugno.

Anche TLT, il più noto ETF che investe sui Treasuries USA con una scadenza superiore ai 20 anni, ha aggiornato il suo massimo drawdown storico, pari al -35,59% dai massimi di luglio 2020.

Poco probabile un’inversione rialzista

In conclusione, secondo Edoardo Fusco Femiano, è evidente che il quadro d’insieme mostra una convergenza di fattori che non indicano alte probabilità di una prossima inversione rialzista. Gli spunti rialzisti possono venire dal fronte macroeconomico, intendendo con questo un meeting Fed lievemente meno dovish del previsto, un prossimo dato sull’inflazione (Consumer Price Expenditures il prossimo 30 settembre) meno negativo delle stime e, in generale, un rapido peggioramento del quadro macroeconomico.

In misura particolare, si legge nel report, non bisogna guardare ai mercati con gli occhi di un view predefinita (rialzista o ribassista) ma tenere conto del quadro d’insieme in chiave probabilistica. Il contesto è molto sfidante e certamente, oggi più che mai, il risk management sia un tutt’uno con l’asset allocation, soprattutto quella dinamica.