IPO di Porsche, Volkswagen punta a raccogliere oltre €9 miliardi. Debutto previsto il 29 settembre

Volkswagen punta di raccogliere fino a 9,4 miliardi di euro dall’IPO del suo brand iconico Porsche, in quella che potrebbe essere la più grande quotazione europea in più di un decennio.

Il produttore di auto sportive ha dichiarato domenica che l’obiettivo é raggiungere una valutazione compresa tra 70 e 75 miliardi di euro dall’IPO, al di sotto di un precedente obiettivo di fascia alta di ben 85 miliardi di euro, l’operazione va avanti in un momento di forte difficoltà sui mercati azionari. 2022 é stato un anno molto complicato per le quotazioni europee, visto che gran parte delle società hanno evitato operazioni simili a causa delle condizioni di mercato estremamente volatile a causa della crisi energetica e banche centrali alle prese con i rialzi dei tassi d’interesse. Il titolo Volkswagen é in calo del 20% da inizio anno, ad oggi prezza 143,92 euro per azione.

Nonostante il crollo del mercato azionario, la quotazione di Porsche sta godendo di un forte interesse degli investitori come Qatar Investment Authority, il fondo sovrano norvegese, T. Rowe Price e ADQ. Secondo quanto ha comunicato il produttore di auto, tutte le società menzionate sopra intendono sottoscrivere azioni privilegiate per il valore di 3,7 miliardi di euro, ha detto il produttore.

“Siamo alle prese con i piani per l’IPO di Porsche e accogliamo con favore l’impegno dei nostri principali investitori”, ha affermato Arno Antlitz, CFO di Volkswagen.

Debutto previsto il 29 settembre

Il periodo di offerta inizierà il 20 settembre, mentre l’inizio delle negoziazioni e previsto per il 29 settembre.

Secondo Jefferies, a metà della valutazione delle azioni privilegiate, l’IPO valuterebbe Porsche 10,2 volte i guadagni (prima degli interessi, tasse, ammortamenti e ammortamenti). Questo al confronta con il multiplo EBITDA della Ferrari di 23,1 volte.

Tuttavia, la fascia di valutazione superiore di Porsche corrisponde quasi al valore di mercato totale di VW, che comprende Audi, Skoda, il marchio VW e Seat di 88 miliardi di euro.

Gli investitori potranno sottoscrivere il 25% delle azioni privilegiate

Oltre a offrire agli investitori una fetta importante di uno dei nomi più riconoscibili nel settore automobilistico, la quotazione di Porsche restituirà un significativo potere decisionale alla famiglia Porsche-Piech, che ha perso il controllo della società automobilistica più di dieci anni fa dopo un lunga battaglia con Volkswagen.

La famiglia miliardaria detiene il 53% delle azioni con diritto di voto di Volkswagen tramite la Porsche Automobil Holding quotata separatamente, l’IPO di Porsche è complessa e ha innescato problemi di governance che rispecchiano quelli sulla struttura contorta di VW.

Gli investitori potranno sottoscrivere il 25% delle azioni privilegiate di Porsche, che non danno diritto di voto. La famiglia Porsche-Piech acquisterà il 25% più una delle azioni ordinarie di Porsche con diritto di voto, il che significa che riceverà una quota di blocco di minoranza e influenzerà le future decisioni chiave.

La famiglia ha accettato di pagare un premio del 7,5% in più rispetto alla fascia di prezzo per le azioni privilegiate e prevede di finanziare l’acquisizione con un mix di capitale di debito fino a 7,9 miliardi di euro e un dividendo speciale pagato da VW.

Sebbene l’interesse per l’IPO é alto, secondo alcuni investitori la nomina di Oliver Blume come amministratore delegato di Porsche, attualmente al timone di Volkswagen e il suo doppio ruolo solleva interrogativi sulla futura indipendenza di Porsche.