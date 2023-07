Martin Currie svela il suo primo fondo azionario globale a impatto sociale

Martin Currie, un gestore degli investimenti specializzati di Franklin Templeton, ha annunciato il lancio del suo primo fondo a impatto sociale. Stiamo parlando del FTGF Martin Currie Improving Society Fund, classificato come articolo 9 ai sensi del regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) dell’Unione Europea. Il fondo in questione sarà registrato per la distribuzione inizialmente in Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito.

Come funziona il fondo

Questo nuovo fondo azionario globale ad impatto sociale mira a garantire una crescita del capitale a lungo termine, promuovendo al contempo pari opportunità sociali e riducendo il gap dell’uguaglianza di genere. Nel dettaglio, il nuovo fondo investirà in un portafoglio concentrato, high-conviction e a lungo termine di 20-35 società a livello globale che contribuiscono a tre pilastri di impatto:

Migliorare il benessere,

Migliorare l’inclusione e

Sostenere una corretta transizione verso un’economia sostenibile.

Con oltre 70 anni di esperienza combinata negli investimenti globali e internazionali, il team di investimento del fondo basato ad Edimburgo è composto da Lauran Halpin, Portfolio Manager e Head of Impact Equities di Martin Currie, e John Gilmore, Portfolio Manager, Impact Equities e Stewardship, Sustainability & Impact Specialist. David Sheasby, Head del team di Stewardship, Sustainability and Impact, agirà come consulente del team d’investimento; Sheasby è esperto in materia di active ownership e framework d’impatto.

Focus sulla crescita a lungo termine

“Questi obiettivi sono stati storicamente ampiamente sottofinanziati ed in alcune comunità sono stati abbandonati per concentrarsi su altre questioni importanti come il cambiamento climatico e il Covid-19. Secondo la stima dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), il gap di finanziamento annuale per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite ammonta a 2,5 trilioni di dollari. Vi è un’opportunità significativa per creare un impatto su scala, investendo in aziende che contribuiscono a soddisfare esigenze sociali urgenti, come garantire l’accesso all’acqua potabile, all’assistenza sanitaria e all’istruzione, oltre che finanziare la riqualificazione professionale per lavorare in una green-economy”, ha affermato Halpin.

“Questo nuovo fondo, prosegue Halpin, investe in aziende che innovano per soddisfare le esigenze della società con un potenziale di crescita a lungo termine, che a sua volta incoraggia i cash flow ed i rendimenti e il reinvestimento per affrontare altre questioni sociali. Le aziende con prodotti che fanno la differenza nella vita delle persone possono trarre vantaggio dai bacini di profitto a lungo termine generati dalle continue esigenze sociali e, in ultima analisi, ottenere un vantaggio competitivo”.

La strategia mira, inoltre, ad ottenere forti rendimenti aggiustati per il rischio; l’universo degli investimenti a impatto sociale ha storicamente registrato una volatilità inferiore e rendimenti comparabili a quelli dell’indice MSCI All Country World.