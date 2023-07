Carlo Manzato assume il ruolo di Managing Director presso STPG

STPG Tra Partners Scouting SIM, realtà attiva in ambito Family Office con un servizio focalizzato sulle famiglie imprenditoriali ULTRA HNWI con sedi a Milano, Parma e Bologna, ha annunciato oggi l’ingresso del Managing Director Carlo Manzato. Il suo arrivo va a rafforzare una squadra di professionisti che condividono un’ampia esperienza a livello mondiale nell’ambito della protezione patrimoniale.

“Siamo felici di accogliere Carlo in STPG Tra Partners Scouting SIM in quanto figure con una così forte conoscenza ed esperienza nel settore non possono che rappresentare un importante vantaggio competitivo per noi, afferma Ilaria Mori, Founding Partner e Chief Business Officer STPG Tra Partners Scouting SIM. “Con il suo ingresso, il Gruppo prosegue nel suo percorso di crescita e rafforzamento delle proprie aree di eccellenza e nell’ampliamento dell’attività in selezionati ambiti contigui e sinergici”.

Proveniente da Credit Suisse Italy, in cui dal 2015 ha operato in qualità di Responsabile Advisory & Sales, Carlo ha maturato un’esperienza di oltre 40 anni nel mondo della finanza. Ha iniziato la sua carriera nel 1981 all’interno del Credito Italiano come Gestore di portafoglio e, nel 1991, ha poi assunto la carica di Head of EuroBond Sales. Nel 1995 approda nell’universo Unicredit: inizialmente in UniCredit Banca Mobiliare con il ruolo di Head of Financial Institution Sales Italy, poi nel 2003 in UniCredit Markets & Investment Banking dove ricopre il ruolo di Head of Institutional Investors Italy ed infine, nel 2007, con il passaggio in UniCredit Private Banking prima come Global Advisor, poi come Responsabile Global Advisors – Direzione Marketing & Advisory. Dal 2020 al 2022 ha ricoperto il ruolo di Presidente della commissione Financial Product Innovation in AIPB (Associazione Italiana Private Banking) e oggi è membro della Commissione Tecnica Financial Services.

“Ho individuato in STPG una realtà unica che offre servizi di investment banking e wealth protection, focalizzandosi nelle attività di corporate finance, family office e club deals internazionali, commenta Carlo Manzato, Managing Director STPG Tra Partners Scouting SIM. “Sono orgoglioso di entrare a far parte della squadra e mettere a disposizione la mia esperienza che si integra perfettamente con l’approccio e la completezza consulenziale proposta dal Gruppo”. “