BNP Paribas (rating: S&P’s A+ / Moody’s Aa3 / Fitch AA-) ha emesso sul segmento MOT di Borsa Italiana due nuove obbligazioni Callable Tasso Fisso Decrescente e Variabile denominate in euro e in dollari con scadenza a 8 anni.

Le caratteristiche principali

L’Obbligazione Callable Tasso Fisso Decrescente e Variabile in Euro a 8 anni (ISIN XS2523675358) paga cedole trimestrali fisse calcolate ad un tasso di interesse annuo pari al 6% il primo anno, al 5% il secondo anno, al 4% il terzo anno e al 3% il quarto anno. Poi dal quinto all’ottavo anno sono previste cedole trimestrali variabili calcolate a un tasso d’interesse annuo pari al tasso EURIBOR a 3 mesi, con un minimo dell’1,5% e un massimo del 5% annuo. Ove il tasso EURIBOR a 3 mesi assuma un valore inferiore all’1,5%, il tasso variabile annuo risulterà pari a tale valore minimo (ovvero, 1,5%). Viceversa, ove il tasso EURIBOR a 3 mesi assuma un valore superiore al 5%, il tasso variabile annuo risulterà pari al valore massimo (ovvero, 5%).

L’Obbligazione Callable Tasso Fisso Decrescente e Variabile in USD a 8 anni (ISIN XS2523675192) paga cedole trimestrali fisse calcolate ad un tasso di interesse annuo pari all’8% il primo anno, al 6,5% il secondo anno, al 5,5% il terzo anno e al 4,5% il quarto anno. Poi dal quinto all’ottavo anno sono previste cedole trimestrali variabili calcolate a un tasso d’interesse annuo pari al tasso USD SOFR composto giornalmente durante ciascun periodo cedolare, con un minimo del 2,5% e un massimo del 6% annuo. Ove il tasso di riferimento assuma un valore inferiore al 2,5%, il tasso variabile annuo risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 2,5%). Viceversa, ove il tasso di riferimento assuma un valore superiore al 6%, il tasso variabile annuo risulterà pari al valore massimo (ovvero 6%).

Rimborso anticipato (callable) o a scadenza

Un’importante novità che caratterizza questa emissione è la possibilità per gli investitori di ricevere un rimborso anticipato delle obbligazioni al 100% del valore nominale alla fine di ogni anno. Dal 3 luglio 2024, infatti, annualmente, l’Emittente ha la facoltà di richiamare anticipatamente le obbligazioni dando agli investitori un preavviso di almeno 25 giorni lavorativi.

Entrambe le obbligazioni emesse da BNP Paribas – tra le prime banche per capitalizzazione della zona Euro – sono quotate sul segmento EuroTLX di Borsa Italiana, dove saranno negoziabili in continuo grazie alla liquidità fornita dal market maker (BNP Paribas). Il valore nominale che coincide con il lotto minimo è pari a 1.000 euro per l’obbligazione denominata in euro e a 1.000 dollari per l’obbligazione denominata in dollari statunitensi.

Infine, alla data di scadenza, fissata per entrambe le obbligazioni al 3 luglio 2031, è previsto il rimborso integrale del valore nominale (salvo il caso di rimborso anticipato).

Per maggiori informazioni visita il seguente link: https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni-in-dollari-statunitensi-e-in-euro/