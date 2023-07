Marcolin consolida la sua presenza globale: completata l’acquisizione della filiale in Messico

Marcolin, protagonista di rilievo nel panorama dell’eyewear globale, ha annunciato il completamento dell’acquisizione del 49% restante della sua filiale in Messico, Marcolin México, con sede nella capitale, Città del Messico. Questo passo fondamentale rafforza ulteriormente la presenza dell’azienda nel mercato internazionale dell’eyewear.

Il Gruppo Marcolin si è affermato in modo consistente sul mercato globale, operando da 6 anni attraverso una joint venture e consolidando una rete internazionale composta da 15 filiali sparse in tutto il mondo. La sua presenza si estende in Europa – con uffici in Benelux, DACH, Francia, Italia, Paesi Nordici, Spagna e Gran Bretagna – in Russia, in America con USA, Brasile e Messico, in Asia con Hong Kong, Shanghai e Singapore, e in Australia con sede a Sydney. Inoltre, Marcolin detiene una joint venture negli Emirati Arabi Uniti.