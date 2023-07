TSMC: vendite sopra attese nel 2Q grazie ad AI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ha riportato vendite migliori delle stime nel secondo trimestre, beneficiando del boom delle applicazioni di intelligenza artificiale che richiedono una capacità produttiva di chip sempre maggiore.

Il fatturato totale è stato di $480,8 miliardi di dollari taiwanesi ($15.3 miliardi), secondo i calcoli di Bloomberg. Malgrado il calo del 10% rispetto all’anno precedente, la diminuzione non è stata così grave come temuto, poiché la previsione media degli analisti era pari a NT$ 476,2 miliardi.

TSMC è il principale produttore su contratto di chip per l’AI di Nvidia, comunemente riconosciuti come il miglior hardware per l’addestramento di grandi modelli di dati come quello alla base di OpenAI’s ChatGPT. Le vendite di giugno sono state di NT$ 156,4 miliardi.