Fondo CIP punta a raccogliere €12 mld per rinnovabili

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), con sede in Danimarca, è al lavoro per raccogliere €12 miliardi per investimenti in energie rinnovabili, creando uno dei più importanti fondi mai dedicati alla transizione energetica dai combustibili fossili.

Secondo quanto riferito dal Managing Partner, Jakob Baruël Poulsen, il fondo ha già raggiunto i €5,6 miliardi e prevede di raddoppiare tale cifra nell’arco del prossimo anno grazie al sostegno di nuovi investitori.

“Ogni volta che creiamo un nuovo fondo, raddoppiamo le dimensioni”, ha affermato Baruël Poulsen. “L’obiettivo principale del fondo è realizzare un buon ritorno sugli investimenti. Il vantaggio collaterale è che contribuiamo significativamente alla lotta contro il cambiamento climatico.”

Nel contesto di un record di investimenti nel settore delle energie rinnovabili, CIP prevede di aumentare ulteriormente i suoi investimenti. Questa decisione è motivata dalla crescente competitività dei costi delle energie verdi rispetto ai combustibili fossili, dal maggior sostegno dei governi allo sviluppo delle energie rinnovabili e dall’aumento dei prezzi dell’energia.

“Dopo 25 anni in questo settore, è molto chiaro che il mercato delle energie rinnovabili non è mai stato più attraente di ora”, ha concluso Baruël Poulsen.