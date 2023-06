LVMH: Arnault prepara visita in Cina per rilanciare lusso

Il Ceo di LVMH, Bernard Arnault, si starebbe preparando a visitare la Cina in seguito alla riapertura post-pandemica, con l’obiettivo di rilanciare le vendite nel mercato del lusso cinese, uno dei più importanti al mondo.

Si tratterebbe della prima visita di Arnault in Cina dall’inizio della pandemia. Tuttavia, il viaggio potrebbe essere rimandato a causa di imprevisti, secondo fonti anonime.

La visita di Arnault avviene in un momento di preoccupazione per il rallentamento dell’economia cinese, che ha registrato un calo nel mese scorso. Di conseguenza, anche le azioni di alcune aziende di lusso globali, tra cui LVMH e Hermes International, hanno subito una flessione dopo un rally positivo all’inizio dell’anno.

Mercoledì scorso, Arnault ha perso il titolo di persona più ricca del mondo in favore del CEO di Tesla, Elon Musk, a seguito del calo delle azioni di LVMH a Parigi.

Il governo di Pechino sta cercando di rassicurare i leader delle aziende internazionali, tra cui Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, e Elon Musk, sul fatto che la Cina non sia ostile al capitale straniero. Le marche del lusso, nel frattempo, intensificano gli sforzi per conquistare le nuove generazioni cinesi, con la Generazione Z che si prevede porterà la Cina a diventare il più grande mercato del lusso entro il 2025, superando Stati Uniti ed Europa. I consumatori cinesi rappresentano già circa un quinto del mercato globale del lusso, stimato in 325,4 miliardi di dollari, secondo PwC.