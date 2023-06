Salesforce: realizzi a Wall Street dopo la trimestrale

Salesforce è in calo di circa il 4,3% a Wall Street, dopo aver registrato nell’ultimo trimestre una crescita dei ricavi al ritmo minimo dal 2010, a causa della riduzione della spesa per software cloud da parte delle aziende.

La società ha anche previsto un ulteriore rallentamento, per via di una minore domanda da parte di servizi finanziari e società tecnologiche, in un contesto economico caratterizzato ancora da incertezza.

Prima di oggi, il titolo aveva aumentato il proprio valore del 69% da inizio anno, piazzandosi al quarto posto tra le società dell’indice S&P500 che hanno registrato i maggiori rialzi YTD.

In ogni caso, gli analisti rimangono positivi sul titolo e in molti casi hanno alzato il target price, citando i possibili benefici derivanti dalla spinta dell’azienda verso l’intelligenza artificiale e i segnali di miglioramento della redditività. Nel trimestre, Salesforce ha registrato un utile netto di 199 milioni di dollari, rispetto ai 28 milioni di dollari dell’anno precedente, con un margine operativo in aumento al 5,0% dallo 0,3%.