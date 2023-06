UE verso nuove sanzioni contro Russia

Gli stati membri dell’Unione Europea (UE) stanno lavorando per promuovere l’undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, relative all’invasione dell’Ucraina.

Tuttavia, è probabile che alcune delle proposte iniziali vengano mitigate, come il divieto di ingresso nei porti dell’UE per le navi che trasportano merci proibite.

La Commissione Europea ha presentato un insieme di proposte all’inizio del mese scorso con l’obiettivo principale di affrontare l’elusione delle sanzioni e rafforzarne l’applicazione. L’obiettivo era approvare le misure in prossimità del vertice del G7 che si è tenuto in Giappone dal 19 al 21 maggio, ma il pacchetto è rimasto in sospeso per settimane a causa di una serie di questioni sollevate dagli stati membri.

Una delle preoccupazioni riguardava un meccanismo per colpire i paesi terzi che non fanno abbastanza per impedire alla Russia di eludere le sanzioni. L’obiettivo principale dello strumento sarebbe quello di scoraggiare i governi dall’aiutare la Russia e reprimere i canali commerciali che Mosca potrebbe sfruttare. Se la pressione diplomatica si dimostra inefficace, il meccanismo consentirebbe restrizioni all’esportazione mirate su beni chiave.

Tuttavia, i criteri originali di tale strumento sono stati indeboliti durante i negoziati, innalzando l’asticella per il suo utilizzo.

Nel frattempo, Ungheria e Grecia continuano a richiedere la rimozione di alcune delle loro aziende da una lista nera ucraina.