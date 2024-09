Lusso, settore resiliente ma non mancano le opportunità. Come sfruttarle con un Magnet Cash Collect

Il settore del lusso resta resiliente e offre ancora ampie opportunità di crescita. Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore del lusso puntando sui titoli più promettenti come Kering, Brunello Cucinelli ed Estée Lauder, esempio di marchi capaci di adattarsi alle nuove tendenze del mercato.

La domanda di beni di lusso rimane solida

Il settore del lusso, pur mostrando segni di resilienza, si trova attualmente in una fase di stagnazione, con una crescita disomogenea tra i principali attori del mercato. L’indice S&P Global Luxury ha registrato solo un lieve incremento dello 0,12% ad agosto, riflettendo un settore bloccato da diverse sfide. Queste includono una polarizzazione crescente tra brand vincenti e perdenti, la debolezza dei consumatori aspirazionali, e un contesto incerto in Cina, nonostante segnali di miglioramento.

Dal punto di vista globale, i beni di lusso continuano a registrare una solida domanda da parte dei consumatori più facoltosi, ma le prospettive per i consumatori aspirazionali e i mercati emergenti restano più fragili. In particolare, negli Stati Uniti e in Europa si osserva una riduzione della spesa per beni non essenziali, con molti consumatori che stanno esaurendo i risparmi accumulati durante la pandemia​. Tuttavia, la riapertura della Cina offre uno spiraglio positivo: il mercato cinese, che costituisce circa il 30% delle vendite globali di beni di lusso, ha mostrato segni di ripresa, con un aumento delle vendite di lusso, specialmente in segmenti come l’orologeria e i gioielli​.

Per quanto riguarda le prospettive future, il settore dovrebbe continuare a crescere a ritmi moderati, con un tasso annuale previsto dagli analisti tra il 4% e il 7% fino al 2024. Tuttavia, secondo gli esperti, è probabile che il divario tra i brand che riescono ad adattarsi alle nuove dinamiche e quelli che faticano ad attrarre nuovi clienti si allarghi ulteriormente​. Le aziende che sapranno innovare attraverso esperienze immersive e ampliare le loro offerte di prodotti saranno meglio posizionate per sovraperformare nel lungo periodo​.

I marchi in grado di adattarsi alle nuove tendenze

Nonostante le sfide macroeconomiche e l’incertezza del contesto globale, il settore del lusso resta resiliente e offre ancora ampie opportunità di crescita, soprattutto per quei marchi capaci di adattarsi alle nuove tendenze del mercato. Ecco tre marchi che rappresentano diversi aspetti di un settore in continua trasformazione:

è uno dei gruppi leader nel lusso, noto per marchi come Gucci, Saint Laurent e Balenciaga. Tuttavia, negli ultimi tempi ha affrontato difficoltà, con un calo delle vendite di Gucci, il suo brand di punta, che ha influenzato i risultati complessivi del gruppo. Nel tentativo di diversificare, Kering ha recentemente annunciato il suo ingresso nel settore della bellezza, reclutando un’ex dirigente di Estée Lauder per guidare la divisione Kering Beauté, ampliando così il suo portafoglio​. Brunello Cucinelli , sinonimo di “quiet luxury”, si distingue per l’artigianato di alta qualità e uno stile sobrio. Nel 2023, ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 23,9% delle entrate, superando il miliardo di euro. Questo successo è stato alimentato dalla forte domanda di articoli esclusivi e da una strategia mirata a un pubblico di alto livello. Cucinelli continua a crescere, puntando su un’espansione discreta, con negozi privati e un forte legame con i suoi valori di eleganza e qualità​.

, sinonimo di “quiet luxury”, si distingue per l’artigianato di alta qualità e uno stile sobrio. Nel 2023, ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 23,9% delle entrate, superando il miliardo di euro. Questo successo è stato alimentato dalla forte domanda di articoli esclusivi e da una strategia mirata a un pubblico di alto livello. Cucinelli continua a crescere, puntando su un’espansione discreta, con negozi privati e un forte legame con i suoi valori di eleganza e qualità​. Estée Lauder, gigante nel settore della bellezza, ha un ruolo cruciale nel segmento dei cosmetici di lusso. Negli ultimi anni, l’azienda ha intensificato il suo focus sull’e-commerce, cercando di mantenere una posizione di leadership nel mercato. La sua capacità di navigare le turbolenze macroeconomiche e di attrarre nuovi clienti attraverso prodotti innovativi e strategie digitali sarà essenziale per il suo futuro successo​.

Prima emissione di Cash Collect con Effetto Magnet

Un modo alternativo di investire sul settore della ristorazione è quello di utilizzare gli Investment Certificate, come i nuovi Magnet Cash Collect targati BNP Paribas, disponibili sul SeDeX di Borsa Italiana. Questi Certificate di durata triennale (con scadenza fissata il 7 settembre 2027) sono strutturati su panieri worst of di azioni, offrono un premio potenziale mensile tra lo 0,80% (9,60% annuo) e l’1,35% (16,20% annuo) con effetto memoria e hanno barriere premio e a scadenza che coincidono, poiché fissate entrambe dal 55% al 35% del valore iniziale dei sottostanti.

Si tratta della prima emissione di BNP Paribas con questa struttura in una fase relativamente complessa sui mercati come quella attuale, in attesa di importanti appuntamenti come le elezioni americane e le mosse delle banche centrali. L’obiettivo è quello di offrire dei prodotti con un rendimento potenziale annuo in doppia cifra e che possano andare in scadenza anticipata anche in caso di moderati ribassi da parte dei sottostanti.

Infatti, l’Effetto Magnet introdotto con questa nuova emissione da BNP Paribas consente di aumentare le opportunità di rimborso anticipato. A partire dal sesto mese (marzo 2025), i Magnet Cash Collect possono scadere anticipatamente se il livello dei sottostanti raggiunge o supera il cosiddetto Livello Magnet, un valore che diminuisce progressivamente durante la vita del prodotto qualora i sottostanti abbiano una performance negativa. Il Livello Magnet infatti si aggiusta e diventa pari al valore registrato dal sottostante con la performance peggiore. Tuttavia, tale livello non può scendere al di sotto di un valore minimo prestabilito, pari all’85% (floor).

La nuova emissione ha dunque l’obiettivo di generare rendimento per gli investitori in contesti di mercato rialzisti, laterali o anche ribassisti, purché i cali siano contenuti entro i livelli barriera. A questo proposito, i Magnet Cash Collect si caratterizzano per la profondità delle barriere (fino al 35%, ovvero proteggono per ribassi fino al -65% dei sottostanti), permettendo così di ampliare le possibilità di rendimento e protezione a scadenza anche in caso di andamento ribassista dei mercati azionari.

Rendimento dell’11,4% annuo con barriera al 50%

I nuovi Magnet Cash Collect si basano su 15 panieri azionari diversificati, composti da società di primo piano a livello internazionale, offrendo così una vasta esposizione settoriale e geografica. Tramite un unico strumento, gli investitori possono così prendere posizione su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane ed estere, seguendo un approccio tematico e consentendo di puntare sui titoli di diversi comparti economici.

Tra questi troviamo anche il Certificate (ISIN NLBNPIT27X63) per prendere posizione sul settore del lusso costruito sul paniere composto da Kering, Brunello Cucinelli ed Estée Lauder. Il prodotto pagherà un premio mensile pari allo 0,95% (ovvero 0,95 euro, pari al 11,40% annuo) ad ogni data di valutazione intermedia in cui il valore delle azioni sottostanti è maggiore o uguale al livello barriera premio, posta al 50% del valore iniziale. Tutte le cedole sono dotate di effetto memoria, un meccanismo che permette all’investitore di ricevere, a una data di valutazione mensile, un premio cumulativo comprendente tutte le cedole non pagate precedentemente, se a tale data di valutazione sono soddisfatte le condizioni per ricevere il premio.

Inoltre, il Certificate può scadere anticipatamente a partire dal sesto mese di vita (marzo 2025) se in una qualsiasi delle data di valutazione di scadenza anticipata il valore di ciascun sottostante risulti essere uguale o superiore al Livello Magnet, che sarà calcolato come segue:

alla prima data di valutazione di scadenza anticipata (6° mese), Il Livello Magnet è pari al 100% del valore iniziale del relativo sottostante;

per ogni data di valutazione di scadenza anticipata successiva, se il Certificate non è scaduto anticipatamente, il Livello Magnet è pari al maggiore tra l’85% (floor) e il valore del sottostate con la performance peggiore osservata nella data di valutazione di scadenza anticipata del mese precedente.

Di conseguenza, ad ogni data di valutazione, il Livello Magnet sarà uguale o inferiore, ma mai superiore, al Livello Magnet osservato nella data precedente. In questo modo, aumenta la probabilità di liquidazione anticipata del Certificate se il livello del sottostante con la performance peggiore risulta pari o superiore al Livello Magnet relativo al mese considerato.

Come si può vedere dall’esempio qui sopra, il valore del sottostante peggiore del paniere è decrescente tra il 6° mese e il 14° mese e poi ha iniziato a crescere dal 15° mese al 16° mese (superando il Livello Magnet). In questo modo, il Certificate scade anticipatamente al 16° mese e l’investitore riceve, oltre al premio mensile (0,95 euro), l’importo nozionale (100 euro) oltre gli eventuali premi non pagati precedentemente.

Quando e se il Certificate giungerà a scadenza (7 settembre 2027), si prospettano due possibili scenari:

se la quotazione di tutte le azioni è pari o superiore al livello barriera a scadenza (50% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate rimborsa l’importo nozionale (100 euro) più il premio (0,95 euro) con effetto memoria; se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello barriera a scadenza (50% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate paga un importo commisurato alla performance dell’azione peggiore (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo nozionale).

Di seguito le analisi di scenario a scadenza:

Infine, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro nei confronti del dollaro Usa (la valuta del sottostante Estée Lauder), neutralizzando il relativo rischio.

I giudizi degli analisti sui titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui tre titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è sostanzialmente conservativo. Su Brunello Cucinelli prevalgono le raccomandazioni di acquisto (buy) rispetto agli esperti che suggeriscono di mantenere la azioni in portafoglio (hold), mentre un solo analista dice di vendere (sell). Su Kering ed Estée Lauder, invece, gli hold prevalgono sia rispetto ai buy che ai sell. Inoltre, il target price medio indica che attualmente questi tre titoli appaiono ancora sotto-prezzati e dai quali gli analisti si aspettano potenziali upside tra il 19% e il 25% entro i prossimi 12 mesi.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con un Certificate Magnet Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore (in questo caso il lusso). Questi certificati offrono all’investitore la possibilità di ricevere un flusso di premi mensili anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti (entro i limiti del livello barriera), sia di cavalcare l’andamento rialzista dei mercati azionari, per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata (a partire da marzo 2025) oppure alla fine della vita del prodotto dopo tre anni (settembre 2027).