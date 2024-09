Settore dei trasporti in una fase di transizione. Ecco un Cash Collect per puntare al maxi premio del 27 settembre

Le prospettive per il settore della logistica e dei trasporti sono promettenti, soprattutto grazie al continuo sviluppo del commercio digitale e alle nuove tecnologie. Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore dei trasporti puntando sui titoli più promettenti come Deutsche Post, Fedex, United Parcel Service e XPO Logistics.

Se vuoi aggiornamenti periodici sui Certificates inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Opportunità e sfide per il settore

Il settore della logistica e dei trasporti è uno dei pilastri fondamentali dell’economia globale, essenziale per il funzionamento delle catene di approvvigionamento e la distribuzione dei beni. Negli ultimi anni, questo settore ha visto una forte crescita, ma anche notevoli sfide, come le interruzioni nelle catene di fornitura causate dalla pandemia di Covid-19 e l’aumento della domanda legata all’e-commerce.

Attualmente, il settore della logistica e dei trasporti si trova in una fase di transizione, con segnali di ripresa post-pandemia, ma anche pressioni dovute all’aumento dei costi energetici e alle incertezze geopolitiche. Nonostante queste difficoltà, la crescita del commercio elettronico ha stimolato la domanda di servizi di spedizione, consegne rapide e soluzioni logistiche integrate. L’efficienza operativa, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità stanno diventando i principali fattori competitivi per le aziende del settore.

Le prospettive per il settore sono promettenti, soprattutto grazie al continuo sviluppo del commercio digitale e alle nuove tecnologie. La digitalizzazione dei processi, l’uso di intelligenza artificiale e automazione nelle operazioni logistiche, nonché l’adozione di pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ambientale, rappresentano le principali aree di evoluzione.

Inoltre, si prevede un crescente investimento nelle infrastrutture per affrontare le sfide legate alla capacità e ai ritardi di consegna. Le società di logistica dovranno trovare un equilibrio tra l’efficienza e la sostenibilità, ottimizzando i costi operativi senza compromettere la qualità dei servizi. Il passaggio all’energia verde e il miglioramento delle infrastrutture di trasporto saranno fondamentali per garantire una crescita stabile nel lungo periodo.

Le principali società del settore

Aziende come Deutsche Post, Fedex, United Parcel Service e XPO Logistics rappresentano dei pilastri fondamentali del settore della logistica e trasporti, contribuendo alla sua crescita e all’innovazione continua, oltre a definire gli standard di efficienza e sostenibilità su scala globale.

Deutsche Post (DHL): è un leader globale nelle spedizioni internazionali e nella logistica. La società gioca un ruolo cruciale nel collegare diverse economie del mondo, grazie alla sua vasta rete logistica e alle sue soluzioni innovative, come la gestione della supply chain e i servizi di logistica sostenibile.

FedEx: è sinonimo di efficienza e rapidità nelle consegne, con una forte presenza internazionale. La sua capacità di offrire servizi di spedizione espressa su scala globale e di innovare nelle soluzioni logistiche digitali la rende un attore chiave. Sta investendo significativamente in tecnologie per migliorare le sue operazioni e ridurre l’impatto ambientale.

United Parcel Service (UPS): è tra le aziende più consolidate nel settore della logistica e trasporti. Con una rete logistica globale e un’ampia offerta di servizi, da quelli espressi alla gestione della supply chain, l’azienda si posiziona come leader nell’ottimizzazione delle consegne a livello internazionale, puntando sull’efficienza operativa e sulla sostenibilità.

XPO Logistics: si distingue come uno dei maggiori fornitori di soluzioni di trasporto e gestione della supply chain. Con una forte enfasi sulla tecnologia e l’automazione, XPO sta guidando l’innovazione nel settore, offrendo soluzioni personalizzate per la logistica dei clienti e operando con una vasta rete di trasporto su strada.

Maxi cedola fissa in pagamento il 27 settembre

Un modo alternativo di investire sul settore bancario italiano è quello di utilizzare gli Investment Certificate, come i nuovi Maxi Cash Collect su panieri di azioni targati BNP Paribas, disponibili sul SeDeX (MTF) di Borsa Italiana. Prodotti funzionali per puntare alla maxi cedola fissa in pagamento il 27 settembre 2024 che varia tra il 16,50% e il 20% dell’importo nozionale (100 euro), non condizionata dall’andamento delle azioni sottostanti. Questa emissione permette di investire su azioni italiane e straniere fondendo in un unico prodotto diverse “opzioni” del mondo Cash Collect.

Oltre al maxi premio iniziale, i nuovi prodotti offrono cedole trimestrali con effetto memoria pari all’1% dell’importo nozionale (pari al 4% annuo). Infatti, i Maxi Cash Collect pagano premi condizionati all’andamento del peggiore dei titoli del basket. Questo significa che nelle varie date di valutazione trimestrali se il peggiore dei titoli del paniere (basket Worst Of) sarà al di sopra della barriera premio (dal 60% al 40% del valore iniziale di ciascuna delle azioni sottostanti) il certificato pagherà il premio.

La nuova emissione ha dunque l’obiettivo di generare un rendimento corposo per gli investitori già dopo tre mesi e poi un flusso cedolare costante in un contesto di mercato rialzista, laterale o anche ribassista, purché i cali siano contenuti entro i livelli barriera. A questo proposito, i Maxi Cash Collect si caratterizzano per la profondità delle barriere (fino al 40%, ovvero proteggono per ribassi fino al -60% dei sottostanti), permettendo così di ampliare le possibilità di rendimento e protezione a scadenza anche in caso di andamento ribassista dei mercati azionari.

A questa caratteristica, particolarmente apprezzata dagli investitori in situazioni di mercati incerti come quelli attuali, si coniuga la possibilità di rimborso anticipato automatico dopo un anno (a partire da luglio 2025) a condizione che i sottostanti siano al di sopra del valore iniziale.

Il Certificate sui colossi dei trasporti

I panieri dei 16 Certificate della nuova serie sono costruiti per permettere all’investitore di prendere posizione tramite un unico strumento su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane e internazionali, seguendo un approccio tematico e consentendo di puntare sui titoli di diversi comparti economici. Tra questi troviamo anche il Maxi Cash Collect (ISIN NLBNPIT25EL9) per prendere posizione sul settore dei trasporti, scritto sul paniere composto da Deutsche Post, Fedex, United Parcel Service e XPO Logistics. Il prodotto pagherà un maxi premio iniziale di 18 euro. Per questa emissione, come abbiamo detto, il pagamento della maxi cedola avviene il 27 settembre 2024 e indipendentemente dall’andamento dei quattro sottostanti.

Successivamente, il certificato pagherà un premio trimestrale di 1 euro ad ogni data di valutazione intermedia in cui il valore delle azioni sottostanti è maggiore o uguale al livello barriera premio, posto al 60%. Inoltre, tutte le cedole sono dotate di effetto memoria, un meccanismo che permette all’investitore di ricevere, a una data di valutazione trimestrale, un premio cumulativo comprendente tutte le cedole non pagate precedentemente, se a tale data di valutazione sono soddisfatte le condizioni per ricevere il premio.

Un’altra particolarità di questa emissione è data dalla possibilità di scadenza anticipata, a partire dal 12° mese di vita (luglio 2025), qualora in una delle date di valutazione trimestrali tutti i sottostanti del paniere quotino al di sopra del valore iniziale. In tal caso, il Certificate scade e rimborsa l’importo nozionale di 100 euro, più il premio trimestrale (1 euro) e le eventuali altre cedole non pagate precedentemente grazie all’effetto memoria.

A scadenza (27 luglio 2027), se il Certificate non è scaduto anticipatamente, sono due gli scenari possibili:

se la quotazione di tutte le azioni è pari o superiore al livello barriera a scadenza (60% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate rimborsa l’importo nozionale (100 euro) più il premio trimestrale (1 euro) e le eventuali cedole non pagate precedentemente grazie all’effetto memoria;

se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello barriera a scadenza (60% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate paga un importo commisurato alla performance dell’azione peggiore (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

Di seguito le analisi di scenario a scadenza:

Infine, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro nei confronti sia del dollaro Usa (la valuta dei sottostanti Fedex, United Parcel Service e XPO Logistics), neutralizzando il relativo rischio.

I giudizi degli analisti sui titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui quattro titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è positivo. Su Deutsche Post, Fedex e XPO Logistics prevalgono nettamente le raccomandazioni di acquisto (buy), mentre la restante parte suggerisce di mantenere la azioni in portafoglio (hold). Gli unici analisti che dicono di vendere (sell) sono uno su Fedex e due su XPO Logistics, ma rappresentano una minoranza. Per quanto riguarda United Parcel Service, i buy prevalgono leggermente rispetto agli hold, mentre i sell sono sempre una piccola parte. Inoltre, il target price medio indica che attualmente questi quattro titoli appaiono ancora sotto-prezzati e dai quali gli analisti si aspettano potenziali upside tra l’11% e il 26% entro i prossimi 12 mesi.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con un Certificate Maxi Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore (in questo caso il comparto dei trasporti). Questi certificati offrono all’investitore sia la possibilità di ricevere un maxi premio iniziale fisso e poi un flusso di premi trimestrali anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti (entro i limiti del livello barriera), sia di cavalcare l’andamento rialzista dei mercati azionari, per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata (a partire da luglio 2025) oppure alla fine della vita del prodotto dopo tre anni (luglio 2027).