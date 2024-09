Ristorazione, trend e prospettive del futuro. Posizionarsi sul settore con un Magnet Cash Collect

Il settore della ristorazione sta attraversando un periodo di trasformazione, spinto dall’adozione di nuove tecnologie e pratiche sostenibili. Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore della ristorazione puntando sui titoli più promettenti come McDonald’s, Compass Group, Kraft Heinz e WK Kellogg, che giocano un ruolo chiave nel definire le tendenze future.

Stato di salute e prospettive future

Il settore della ristorazione ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi anni, principalmente a causa della pandemia da Covid-19, che ha imposto nuove sfide. Tuttavia, nel 2023 e 2024 il settore ha iniziato una fase di ripresa grazie alla riapertura dei locali e al ritorno di abitudini sociali pre-pandemia. La crescita è stata trainata soprattutto dal delivery e dal take-away, che hanno registrato un boom anche tra i ristoranti tradizionali.

Nonostante ciò, il settore deve affrontare criticità legate all’aumento dei costi delle materie prime, alla carenza di personale qualificato e alla gestione sostenibile delle attività. Inoltre, l’inflazione e i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori, sempre più attenti al risparmio e alla sostenibilità, stanno spingendo le aziende a innovare.

Le prospettive per il futuro della ristorazione indicano una crescita continua, trainata principalmente dall’innovazione tecnologica, dalle nuove abitudini di consumo e dall’importanza sempre maggiore della sostenibilità. Le tecnologie come l’automazione dei processi e le app di ordinazione continueranno a giocare un ruolo fondamentale, soprattutto nella gestione del servizio.

Si prevede che il settore investa ulteriormente nella sostenibilità, con l’adozione di politiche “green” che riducono lo spreco alimentare e migliorano l’efficienza energetica. I ristoranti a zero emissioni e l’utilizzo di ingredienti provenienti da filiere sostenibili saranno sempre più al centro delle strategie aziendali. Inoltre, il consolidamento del trend della ristorazione veloce e personalizzata sarà un punto chiave per intercettare i consumatori moderni.

I player che stanno trasformando il settore

Alcune aziende stanno influenzando l’industria della ristorazione sia a livello di innovazione che di sostenibilità, contribuendo a trasformare il settore verso un futuro più orientato al benessere e all’efficienza operativa. Ecco alcuni esempi:

McDonald’s: come leader del settore del fast food ha un’influenza globale nel mercato della ristorazione. L’azienda ha guidato l’innovazione nel delivery e nelle tecnologie self-service, e sta investendo pesantemente in soluzioni sostenibili, come il packaging riciclabile e l’uso di energie rinnovabili nei suoi punti vendita. McDonald’s continua a essere un punto di riferimento per le tendenze del fast food, con un occhio di riguardo alla personalizzazione dei menù e all’introduzione di opzioni più salutari.

Compass Group: multinazionale britannica specializzata in servizi di catering e ristorazione collettiva, serve numerosi settori, tra cui scuole, ospedali e uffici. L’azienda ha un ruolo cruciale nel segmento della ristorazione aziendale e collettiva, puntando su innovazioni nel campo della salute e del benessere. Inoltre, Compass Group è all’avanguardia nell’implementazione di pratiche sostenibili, come la riduzione degli sprechi alimentari e l’offerta di menù più rispettosi dell’ambiente.

Kraft Heinz: sebbene principalmente noto come produttore di beni alimentari, ha un impatto significativo nel settore della ristorazione grazie alla fornitura di prodotti alimentari per ristoranti, catene di fast food e supermercati. Il marchio si sta adattando alla crescente richiesta di alimenti più salutari e sostenibili, introducendo nuove linee di prodotti plant-based e riducendo l’uso di ingredienti artificiali.

WK Kellogg: parte del gruppo Kellogg’s, l’azienda ha diversificato la propria offerta includendo prodotti alimentari destinati al settore della ristorazione, con particolare attenzione agli alimenti per la prima colazione. Kellogg’s sta puntando sull’espansione della sua gamma di prodotti salutari e sostenibili, seguendo il trend crescente della richiesta di alimenti naturali e rispettosi dell’ambiente.

Prima emissione di Cash Collect con Effetto Magnet

Un modo alternativo di investire sul settore della ristorazione è quello di utilizzare gli Investment Certificate, come i nuovi Magnet Cash Collect targati BNP Paribas, disponibili sul SeDeX di Borsa Italiana. Questi Certificate di durata triennale (con scadenza fissata il 7 settembre 2027) sono strutturati su panieri worst of di azioni, offrono un premio potenziale mensile tra lo 0,80% (9,60% annuo) e l’1,35% (16,20% annuo) con effetto memoria e hanno barriere premio e a scadenza che coincidono, poiché fissate entrambe dal 55% al 35% del valore iniziale dei sottostanti.

Si tratta della prima emissione di BNP Paribas con questa struttura in una fase relativamente complessa sui mercati come quella attuale, in attesa di importanti appuntamenti come le elezioni americane e le mosse delle banche centrali. L’obiettivo è quello di offrire dei prodotti con un rendimento potenziale annuo in doppia cifra e che possano andare in scadenza anticipata anche in caso di moderati ribassi da parte dei sottostanti.

Infatti, l’Effetto Magnet introdotto con questa nuova emissione da BNP Paribas consente di aumentare le opportunità di rimborso anticipato. A partire dal sesto mese (marzo 2025), i Magnet Cash Collect possono scadere anticipatamente se il livello dei sottostanti raggiunge o supera il cosiddetto Livello Magnet, un valore che diminuisce progressivamente durante la vita del prodotto qualora i sottostanti abbiano una performance negativa. Il Livello Magnet infatti si aggiusta e diventa pari al valore registrato dal sottostante con la performance peggiore. Tuttavia, tale livello non può scendere al di sotto di un valore minimo prestabilito, pari all’85% (floor).

La nuova emissione ha dunque l’obiettivo di generare rendimento per gli investitori in contesti di mercato rialzisti, laterali o anche ribassisti, purché i cali siano contenuti entro i livelli barriera. A questo proposito, i Magnet Cash Collect si caratterizzano per la profondità delle barriere (fino al 35%, ovvero proteggono per ribassi fino al -65% dei sottostanti), permettendo così di ampliare le possibilità di rendimento e protezione a scadenza anche in caso di andamento ribassista dei mercati azionari.

Rendimento del 15% annuo con barriera al 50%

I nuovi Magnet Cash Collect si basano su 15 panieri azionari diversificati, composti da società di primo piano a livello internazionale, offrendo così una vasta esposizione settoriale e geografica. Tramite un unico strumento, gli investitori possono così prendere posizione su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane ed estere, seguendo un approccio tematico e consentendo di puntare sui titoli di diversi comparti economici.

Tra questi troviamo anche il Certificate (ISIN NLBNPIT27XB6) per prendere posizione sul settore della ristorazione costruito sul paniere composto da McDonald’s, Compass Group, Kraft Heinz e WK Kellogg. Il prodotto pagherà un premio mensile pari allo 0,95% (ovvero 0,95 euro, pari al 11,40% annuo) ad ogni data di valutazione intermedia in cui il valore delle azioni sottostanti è maggiore o uguale al livello barriera premio, posta al 55% del valore iniziale. Tutte le cedole sono dotate di effetto memoria, un meccanismo che permette all’investitore di ricevere, a una data di valutazione mensile, un premio cumulativo comprendente tutte le cedole non pagate precedentemente, se a tale data di valutazione sono soddisfatte le condizioni per ricevere il premio.

Inoltre, il Certificate può scadere anticipatamente a partire dal sesto mese di vita (marzo 2025) se in una qualsiasi delle data di valutazione di scadenza anticipata il valore di ciascun sottostante risulti essere uguale o superiore al Livello Magnet, che sarà calcolato come segue:

alla prima data di valutazione di scadenza anticipata (6° mese), Il Livello Magnet è pari al 100% del valore iniziale del relativo sottostante;

per ogni data di valutazione di scadenza anticipata successiva, se il Certificate non è scaduto anticipatamente, il Livello Magnet è pari al maggiore tra l’85% (floor) e il valore del sottostate con la performance peggiore osservata nella data di valutazione di scadenza anticipata del mese precedente.

Di conseguenza, ad ogni data di valutazione, il Livello Magnet sarà uguale o inferiore, ma mai superiore, al Livello Magnet osservato nella data precedente. In questo modo, aumenta la probabilità di liquidazione anticipata del Certificate se il livello del sottostante con la performance peggiore risulta pari o superiore al Livello Magnet relativo al mese considerato.

Come si può vedere dall’esempio qui sopra, il valore del sottostante peggiore del paniere è decrescente tra il 6° mese e il 14° mese e poi ha iniziato a crescere dal 15° mese al 16° mese (superando il Livello Magnet). In questo modo, il Certificate scade anticipatamente al 16° mese e l’investitore riceve, oltre al premio mensile (0,95 euro), l’importo nozionale (100 euro) oltre gli eventuali premi non pagati precedentemente.

Quando e se il Certificate giungerà a scadenza (7 settembre 2027), si prospettano due possibili scenari:

se la quotazione di tutte le azioni è pari o superiore al livello barriera a scadenza (55% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate rimborsa l’importo nozionale (100 euro) più il premio (0,95 euro) con effetto memoria; se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello barriera a scadenza (55% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate paga un importo commisurato alla performance dell’azione peggiore (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo nozionale).

Di seguito le analisi di scenario a scadenza:

Infine, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro nei confronti sia del dollaro Usa (la valuta dei sottostanti McDonald’s, Kraft Heinz e WK Kellogg) sia della sterlina (la valuta di Compass Group), neutralizzando il relativo rischio.

I giudizi degli analisti sui titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui quattro titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è sostanzialmente positivo. Su McDonald’s, Compass Group, Kraft Heinz prevalgono le raccomandazioni di acquisto (buy) rispetto agli esperti che suggeriscono di mantenere la azioni in portafoglio (hold), mentre gli analisti che dicono di vendere (sell) sono una minoranza. Su WK Kellogg, invece, gli hold prevalgono sia rispetto ai buy che ai sell. Inoltre, il target price medio indica che attualmente gli analisti non si aspettano grandi upside entro i prossimi 12 mesi.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con un Certificate Magnet Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore (in questo caso la ristorazione). Questi certificati offrono all’investitore la possibilità di ricevere un flusso di premi mensili anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti (entro i limiti del livello barriera), sia di cavalcare l’andamento rialzista dei mercati azionari, per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata (a partire da marzo 2025) oppure alla fine della vita del prodotto dopo tre anni (settembre 2027).