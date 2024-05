Golden Goose, il celebre brand produttore di sneakers, ha annunciato ufficialmente l’intenzione di quotarsi sul mercato Euronext Milano. “Questa mossa strategica rappresenta un passo significativo per l’azienda nel suo percorso di crescita e sviluppo internazionale,” si legge nel comunicato stampa della società. La quotazione a Milano dovrebbe avvenire entro giugno 2024.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Golden Goose sbarca in borsa

Il gruppo di lusso, noto per il suo design distintivo e la qualità dei suoi prodotti, mira a sfruttare i capitali raccolti per espandere ulteriormente la propria presenza globale e consolidare il proprio posizionamento di mercato. “L’ingresso nel mercato azionario non solo offrirà nuove opportunità di finanziamento, ma anche maggiore visibilità e riconoscimento del marchio a livello internazionale, scrive la società nel comunicato stampa.”

L’annuncio arriva in un momento di forte crescita per Golden Goose, che ha registrato performance finanziarie positive negli ultimi anni, grazie a una strategia incentrata sull’innovazione e sull’espansione nei mercati emergenti. La decisione di quotarsi su Euronext Milano è stata valutata attentamente dal management, che ritiene che questo sia il mercato ideale per sostenere le future ambizioni del gruppo.

Nel comunicato stampa, Golden Goose ha fatto sapere di aver avviato i preparativi necessari per il debutto in borsa, collaborando con consulenti finanziari e legali di alto profilo per garantire il successo dell’operazione.

Il CEO di Golden Goose, Silvio Campara ha dichiarato: “Quotarsi su Euronext Milan rappresenta un traguardo importante per il nostro gruppo. Questo passo ci permetterà di accelerare i nostri progetti di crescita e di rafforzare il nostro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Siamo entusiasti delle opportunità che questa quotazione porterà ai nostri dipendenti, clienti e azionisti.”

I dettagli dell’IPO

Il gruppo prevede un’offerta del 25% del capitale azionario totale emesso e in circolazione come da requisiti Euronext Milan, una tranche primaria di 100 milioni di euro e un’opzione greenshoe concessa dall’azionista venditore ai Joint Global Coordinators. Il numero totale di azioni dell’offerta saranno definiti prima del lancio dell’Ipo. E’ previsto inoltre un lock-up di 180 giorni dalla data di quotazione per l’azionista venditore e la società e di 360 giorni per membri selezionati del management.

“L’Ipo è la conseguenza naturale di una storia di successo iniziata a Venezia nel 2000 e sono profondamente orgoglioso di guidare la Golden Goose Family verso questo momento. Abbiamo creato un brand di lusso che oggi unisce una community di 1,5 milioni di persone in oltre 80 paesi”, ha dichiarato l’ad Campara, sottolineando che “ora, insieme, possiamo scrivere un nuovo capitolo della nostra storia per un pubblico ancora più ampio”.