Lombard Odier IM svela la strategia Future Electrification

Lombard Odier Investment Managers ha annunciato oggi il lancio della sua strategia Future Electrification che, grazie a una gestione attiva, mira a cogliere le opportunità associate ai nuovi e mutevoli pool di ricavi dall’elettrificazione, con il passaggio del sistema energetico globale verso un modello elettrificato, decentralizzato, ecologico ed efficiente.

Le opportunità della transizione energetica

Numerosi asset e prodotti del nostro sistema energetico stanno raggiungendo o hanno già raggiunto un punto di svolta, in quanto l’innovazione e le politiche hanno favorito lo sviluppo di soluzioni convenienti e funzionali, quali i veicoli elettrici, le pompe di calore o le energie rinnovabili. Anche se nel corso della storia abbiamo assistito ad altre transizioni basate sulla tecnologia, i mercati sembrano non aver ancora valutato l’imminente opportunità legata al “green alpha”.

La strategia Future Electrification di LOIM si propone, quindi, di sfruttare il momentum alla base degli interventi diffusi per elettrificare l’economia, sfruttando i crescenti livelli di sostegno politico e i sempre maggiori vantaggi in termini di costi al fine di ottenere forti rendimenti per i nostri clienti e per realizzare significativi progressi nella transizione verso le zero emissioni nette.

Come funziona la strategia Future Electrification

La strategia Future Electrification segue un processo di stock selection ad high conviction al fine di creare un portafoglio azionario globale composto dai 40 ai 50 titoli, con un bias verso le aziende di elevata qualità e modelli finanziari sostenibili, oltre a pratiche e modelli di business che supportano:

Domanda : includendo l’elettrificazione green e la maggiore efficienza degli edifici, dei trasporti e dei processi industriali e di produzione, oltre a favorire il cambiamento dei pattern di consumo,

: includendo l’elettrificazione green e la maggiore efficienza degli edifici, dei trasporti e dei processi industriali e di produzione, oltre a favorire il cambiamento dei pattern di consumo, Offerta : riconoscendo che l’approvvigionamento energetico a livello mondiale deve essere completamente carbon-free, con un passaggio dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili,

: riconoscendo che l’approvvigionamento energetico a livello mondiale deve essere completamente carbon-free, con un passaggio dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili, Enabler: includendo hardware, software e materie prime necessari per favorire e accelerare ulteriormente la velocità della transizione

Future Electrification è l’ultima novità del franchise CLIC di Lombard Odier, che sostiene i miglioramenti verso il net zero, promuovendo al contempo fondamenta economiche rigenerative e positive dal punto di vista della natura, incentrate su un’economia circular, lean, inclusive e clean (circolare, snella, inclusiva e pulita).

La strategia in questione è gestita da Paul Udall, Lead Portfolio Manager, che vanta oltre vent’anni di esperienza nella gestione di strategie di sostenibilità ad alta conviction. Paul è supportato da Peter Burke-Smith, Junior Portfolio Manager, insieme ai team di sustainability research and investment di LOIM, che offrono previsioni e analisi affidabili e fondate su dati scientifici.

“L’elettrificazione è ormai più che una tendenza emergente nella corsa al cambiamento climatico”, commenta Paul Udall, Lead PM di Future Electrification. “La crescente importanza dei veicoli elettrici, dell’energia solare e delle pompe di calore illustra come questo fenomeno abbia preso piede in tutti i settori industriali globali. Poiché si prevede che l’elettrificazione sia la soluzione più immediata e d’impatto alle crisi del clima e della sicurezza energetica, la nostra strategia dedicata all’elettrificazione futura sfrutterà il crescente sostegno a livello politico e industriale per la transizione del sistema energetico verso un modello elettrificato, capitalizzando al contempo i bacini di profitto che ne derivano.”

“Riteniamo che l’elettrificazione sia destinata ad essere uno dei più grandi cambiamenti a livello di sistema nella storia del capitalismo, con opportunità d’investimento interessanti e lungimiranti da individuare”, ha dichiarato Didier Rabattu, Global Head of Equities di Lombard Odier. “Per Lombard Odier, la sostenibilità è una delle principali convinzioni d’investimento e questa strategia cerca di cogliere le opportunità di mercato, accelerando l’attuale passaggio verso sistemi energetici elettrificati a livello globale, puntando al contempo a solidi rendimenti legati alla sostenibilità per i nostri clienti.”