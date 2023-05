BlackRock, i giovani investitori spingono la crescita del mercato degli Etf

Gli investitori in ETF continueranno a crescere nei prossimi anni e sono sempre più giovani. Questo è ciò che emerge dagli ultimi dati presentati da YouGov, società di ricerche di mercato, e commissionati da BlackRock, i quali mostrano che la nuova generazione di investitori europei sta adottando sempre più Exchange Traded Fund (ETF).

La ricerca di YouGov analizza l’età, l’esperienza di investimento e la posizione di mercato dei potenziali investitori in ETF, in 14 Paesi europei. Agli intervistati è stato chiesto di indicare quali sono gli strumenti di investimento in cui investono oggi e quali intendono utilizzare nei prossimi 12 mesi.

Dalle risposte emergono con chiarezza tre tendenze chiave:

I mercati degli ETF in Europa hanno lo slancio per crescere a ritmo sostenuto;

Gli ETF sono sempre più utilizzati dalle persone come punto di partenza per gli investimenti;

Gli investitori in ETF sono sempre più giovani.

ETF sempre più apprezzati anche dai giovani

“Gli asset sulle piattaforme di investimento digitali europee sono cresciuti del 20% all’anno dal 2019 fino a raggiungere quasi 2 trilioni di dollari alla fine del 2022“, ha dichiarato Jane Sloan, EMEA Head of iShares & Index Investments. “Gli ETF hanno contribuito ad alimentare questa crescita e continuiamo a vedere una forte accelerazione nell’adozione degli ETF da parte degli investitori più giovani, di età compresa tra i 18 e i 34 anni; infine prevediamo che, nel corso del 2023, questo gruppo rappresenterà il 54% dei nuovi investitori in ETF. Secondo le previsioni, il 41% di questi sarà costituito da investitori esordienti che hanno imparato a conoscere gli investimenti attraverso queste piattaforme e che apprezzano la semplicità e il basso costo degli ETF”.

Principali mercati in crescita

La diffusione europea degli ETF varia da Paese a Paese, ma ci sono ancora margini di crescita ovunque. La Germania è già il Paese con il maggior numero di investitori in ETF in Europa, in termini di dimensioni del mercato, grazie all’evoluzione delle piattaforme di distribuzione digitale e alla crescente popolarità dei piani di risparmio in ETF. C’è ancora spazio per crescere.

Poco più di due milioni di tedeschi, che attualmente non investono in ETF, ha dichiarato di essere molto propenso ad investire tramite ETF nei prossimi 12 mesi, il che rappresenta una potenziale crescita relativa del 22% del mercato tedesco degli ETF. I Paesi con una bassa penetrazione del mercato degli ETF presentano il maggiore potenziale di crescita.

In Spagna e Portogallo, poco più di un milione di persone sono propense ad investire tramite ETF nei prossimi 12 mesi, il che rappresenta una crescita relativa del 64% nei mercati ETF spagnoli e portoghesi. Francia, Belgio e Paesi Bassi registrano un tasso di crescita combinato elevato, pari al 42%, mentre per il Regno Unito si prevede un tasso di crescita del 56%.4 Secondo le proiezioni, il numero di investitori italiani in ETF crescerà di oltre 800.000 nuovi investitori in ETF, pari a una crescita del 39% del mercato italiano degli investimenti in ETF.

“Anche se il mercato italiano degli ETF è stato tradizionalmente guidato da investitori istituzionali, l’adozione di questi strumenti in soluzioni di investimento di tipo patrimoniale e consulenziale è ormai un trend strutturale, ha commentato Luca Giorgi, Head of iShares & Wealth BlackRock Italy. “Di recente abbiamo assistito ad una accelerazione degli investimenti digitali e dei piani di risparmio in ETF, grazie a un’offerta ampliata e caratterizzata da un’accessibilità economica più adatta alle esigenze finanziarie dei giovani investitori. Gli investimenti digitali hanno un elevato potenziale di sviluppo anche in Italia e rappresenteranno uno dei canali a più rapida crescita nei prossimi anni.”

ETF per approcciarsi al mondo degli investimenti

Gli ETF rappresentano un modo semplice e conveniente per iniziare ad investire. Grazie alle fee contenute e ai minimi lotti di negoziazione, gli investitori possono includere un’ampia gamma di esposizioni nei loro portafogli, beneficiando di una crescente accessibilità offerta dalla continua evoluzione delle piattaforme digitali.

I dati indicano che l’accessibilità degli ETF li rende particolarmente interessanti per gli investitori alle prime armi. In media, in Europa, il 41% dei futuri investitori in ETF non ha mai investito prima. Dei due milioni di futuri investitori tedeschi in ETF, poco meno della metà (43%) non detiene alcun investimento e ha indicato che è “molto probabile” che inizierà ad investire utilizzando gli ETF.

Investitori in ETF sempre più giovani

La Generazione Z e i Millennials stanno emergendo come forza trainante per la crescita del mercato europeo degli ETF, mentre attualmente gli ETF sono in gran parte detenuti da investitori in una fascia di età compresa tra i 35 e i 54 anni.

Secondo YouGov, gli investitori di età superiore ai 35 anni rappresentano il 63% degli attuali possessori di ETF. BlackRock ritiene che l’ondata di giovani utilizzatori di ETF potrebbe essere il risultato da un lato di una maggiore propensione degli stessi a prendere decisioni in autonomia e dell’altro dall’emergere di piattaforme di investimento online.

In Europa, il mercato digitale vanta asset in gestione di quasi 2 trilioni di dollari in totale. In tutta Europa, il 54% dei futuri investitori in ETF avrà un’età compresa tra i 18 e i 34 anni, rispetto al 32% dei nuovi investitori di età compresa tra i 35 e i 54 anni. Ciò rappresenta un’inversione di tendenza in termini di detenzione, in quanto gli ultra trentacinquenni rappresenteranno solo il 46% dei possessori di ETF. Si segnala che le previsioni stimate potrebbero non realizzarsi.