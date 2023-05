Gli investitori continuano a preferire Etf sul reddito fisso rispetto all’azionario

Nel mese di aprile la raccolta degli ETF a livello globale è stata pari a 42,7 miliardi di euro, un dato in linea con il mese precedente e più contenuta rispetto alla media.

Come a marzo, anche ad aprile gli investitori hanno privilegiato il reddito fisso, che ha registrato afflussi per 22,1 miliardi di euro, mentre l’azionario ha raccolto 15,5 miliardi.

Gli afflussi nel mercato statunitense degli ETF sono rimasti modesti, attestandosi a 31,7 miliardi di euro, mentre sono stati pari a 10,4 miliardi di euro in Europa e leggermente negativi in Asia (APAC).

Nel complesso, secondo i dati di Amundi, la strategia più popolare è stata quella degli indici azionari globali che questo mese ha attratto 8,1 miliardi di euro a livello mondiale. Le obbligazioni high yield statunitensi sono state la seconda strategia più popolare, con una raccolta di 5,2 miliardi di euro; mentre i maggiori deflussi, pari a 2,2 miliardi di euro, sono stati registrati dalle strategie large value.

Inoltre, i dati di mercato indicano che, nonostante i bassi livelli di volatilità, gli investitori non hanno una direzione chiara per i propri investimenti. La maggiore popolarità del reddito fisso rispetto al segmento azionario sia nel mercato statunitense degli ETF (14,4 miliardi di euro rispetto ai 12,7 miliardi di euro) sia in quello europeo (6,4 miliardi di euro rispetto ai 3,9 miliardi di euro) indica una preferenza per gli attivi meno rischiosi.

I flussi in Europa

In aprile, gli ETF azionari domiciliati in Europa hanno registrato flussi in entrata pari a 3,9 miliardi di euro, con gli indici mondiali che sono stati la strategia più popolare, raccogliendo 2,3 miliardi di euro.

Le strategie dei mercati emergenti hanno mantenuto la loro popolarità nel primo trimestre, con una raccolta in aprile pari a 1,1 miliardi di euro. Da inizio anno, gli ETF dei mercati emergenti hanno attratto la metà delle allocazioni azionarie totali, riflettendo in particolare le valutazioni più basse della regione e la minore correlazione con le azioni dei mercati sviluppati. Questo mese gli investitori hanno anche allocato 800 milioni di euro nelle strategie giapponesi.

In controtendenza rispetto agli ultimi tre mesi, è invece venuta meno la popolarità delle strategie azionarie europee, con gli investitori che hanno disinvestito 800 milioni di euro da questa asset class.

Come a marzo, gli investitori hanno continuato a privilegiare le azioni tecnologiche (+300 milioni di euro). Anche gli ETF esposti alle azioni finanziarie statunitensi sono stati favoriti dagli investitori (+600 milioni di euro). In linea con le tendenze globali, gli investitori hanno disinvestito 400 milioni di euro dagli ETF value.

Gli ETF azionari UCITS europei che integrano criteri ESG hanno raccolto 2,1 miliardi di euro. Gli investitori hanno allocato 900 milioni di euro negli indici mondiali ESG, pari al 40% delle allocazioni complessive del mese nel segmento azionario ESG. Inoltre, sono stati investiti 600 milioni di euro nelle strategie ESG sia dei mercati emergenti che del Giappone. Infine, sono stati registrati deflussi pari a 400 milioni di euro nelle azioni europee ESG.

Per quanto riguarda il reddito fisso, ad aprile, la raccolta degli Etf a reddito fisso domiciliati in Europa è stata pari a 6,4 miliardi di euro.

In linea con il trend di marzo, gli investitori europei hanno privilegiato le obbligazioni governative con allocazioni pari a 3,3 miliardi di euro. Gli investitori hanno favorito il debito denominato in dollari USA (+2,2 miliardi di euro). Questa raccolta è stata pressoché suddivisa tra scadenze a lungo e breve termine, evidenziando una dicotomia nelle convinzioni degli investitori. Gli investitori che si sono esposti alle scadenze di breve termine avevano l’obiettivo di limitare la duration a causa delle preoccupazioni per il rischio legato ai tassi di interesse, mentre quelli che hanno investito nelle scadenze di lungo termine erano probabilmente preoccupati per la possibilità di una recessione negli Stati Uniti.

Ma non solo, gli investitori hanno allocato 2,4 miliardi di euro nel debito societario investment grade, di cui 1,8 miliardi destinati al debito denominato in euro. A differenza del debito governativo, gli investitori non hanno dimostrato una forte preferenza in termini di scadenza.

Infine, gli ETF a reddito fisso ESG hanno raccolto 900 milioni di euro, con le strategie corporate bond investment grade e i titoli di Stato che hanno attratto 300 milioni di euro ciascuno.

La raccolta delle strategie a reddito fisso ESG è stata decisamente inferiore a quella del comparto ESG azionario, probabilmente a causa della forte popolarità dei titoli di Stato, in cui è più difficile integrare i criteri ESG.