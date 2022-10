Liz Truss si è dimessa, mai nella storia un primo ministro UK è durato così poco

Il primo ministro britannico Liz Truss ha rassegnato le dimissioni da primo ministro del Regno Unito. La Truss ha rimarcato che non poteva più portare avanti il mandato per cui era stata eletta e ha notificato al re che si dimetterà da leader dei Tory.

Settimana prossima ci saranno elezioni per la leadership del partito Conservatore britannico.

Le dimissioni arrivano a seguito di un un incontro con Graham Brady, leader del cosiddetto Comitato 1922 che ha il compito di organizzare un voto di sfiducia quando un ampio numero di deputati è pronto a sfiduciare il premier. Brady ha comunicato alla Truss che la maggioranza del partito Tory è ormai contro di lei consigliandole di dimettersi volontariamente subito. La Truss si è così arresa al volere del partito così come successo per i suoi predecessori Theresa May e Boris Johnson.

La Truss è rimasta in carica soli 45 giorni, il mandato più breve di qualsiasi primo ministro del Regno Unito. Il secondo PM rimasto meno in carica è stato George Canning, che prestò servizio per 119 giorni prima di morire nel 1827.

Sui mercati la reazione è abbastanza contenuta con sterlina in rialzo dello 0,41% sul dollaro Usa a 1,1260.