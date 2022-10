Brunello Cucinelli spicca in Borsa (+7%) in scia a conti terzo trimestre

A Piazza Affari balza di oltre il 7% il titolo Brunello Cucinelli dopo aver presentato nella giornata di ieri ricavi superiori alle attese. In particolare il gruppo specializzato nel cachemire di lusso ha archiviato i primi nove mesi del 2022 con ricavi pari a 642 milioni di euro, in aumento di oltre il 27% rispetto ai primi tre trimestri del 2021.

Ma non solo, la società attiva nella moda di lusso ha anche migliorato la guidance per l’anno in corso portando così le aspettative di crescita del fatturato dal precedente +15% a +25%.

Positivi anche i commenti dei risultati da parte degli analisti e in tal senso secondo Equita, Brunello Cucinelli è riuscito a superare le attese del mercato grazie soprattutto al retail.