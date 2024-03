Leverage Shares lancia 8 nuovi ETP a leva sui trend tech del momento: Magnifiche 7, AI e semiconduttori

Leverage Shares lancia sul London Stock Exchange 8 nuovi ETP a leva che offrono esposizione a indici e titoli protagonisti degli attuali trend del settore tecnologico. Questo listing introduce diversi elementi di novità sul mercato europeo.

Nel dettaglio, gli investitori potranno ora esporsi al mercato dei semiconduttori con i primi due ETP a leva long 4x e short –4x che hanno come sottostante il NYSE Semiconductor Index, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che replica la performance delle trenta maggiori società di semiconduttori quotate negli Stati Uniti.

Leverage Shares è inoltre il primo emittente a proporre sul London Stock Exchange due ETP con fattori di leva pari a 5x e -3x che offrono un’esposizione alle Magnifiche Sette (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia e Tesla) replicando l’andamento dell’indice Solactive Magnificent 7.

Questa quotazione guarda però anche oltre le Magnifiche Sette: la nuova gamma di strumenti lanciati da Leverage Shares comprende infatti anche due ETP a leva long 3x e short -3x che hanno come sottostante il Solactive US Artificial Intelligence (AI) Index (NTR) e che consentono di esporsi a un paniere concentrato di titoli leader nel campo dell’Intelligenza artificiale, tra cui Intel, Palantir Technologies e Qualcomm.

Infine, Leverage Shares espande la propria offerta di strumenti su singoli titoli quotando un ETP a leva long 3x con sottostante IonQ, una delle principali società di hardware e software attiva nel settore del calcolo quantistico, oltre a un ETP a leva che offre un’esposizione long 2x a Super Micro Computer, azienda tech leader a livello globale nella fornitura di soluzioni tecnologiche per server ad alte prestazioni e ad alta efficienza. Questo lancio fa seguito a un anno importante per Leverage Shares, la cui gamma di prodotti ha registrato volumi di scambio pari a quasi 5 miliardi di dollari.

Oktay Kavrak, Director of Communications & Strategy di Leverage Shares, dichiara:

“Le continue e rapide evoluzioni del settore tecnologico portano gli investitori a desiderare nuove possibilità per esporsi a questo comparto. In Leverage Shares, siamo sempre pronti a intercettare questi cambiamenti e a offrire soluzioni innovative e diversificate che possano soddisfare anche gli investitori più esigenti. Non solo prodotti su singole aziende leader nel settore tech, quindi, ma anche su panieri e indici più ampi che possano permettere di avere, con un solo strumento, un’esposizione concentrata a tutte le principali società che stanno rivoluzionando il settore tecnologico e che si stanno ritagliando un ruolo sempre più importante nell’economia globale”.