Global X festeggia 1 miliardo di dollari di masse in gestione in Europa

Global X annuncia un importante pietra miliare della sua crescita in Europa: la sua gamma di ETF UCITS, composta oggi da 37 prodotti, ha superato il miliardo di dollari di masse in gestione. Questo importante traguardo evidenzia la rapida espansione dell’azienda in Europa, secondo mercato mondiale degli ETF. Negli ultimi due anni l’AUM della società, sbarcata in Europa nel 2020, è aumentato del 189%, grazie a prodotti di punta come PAVE (ETF sullo sviluppo infrastrutturale americano) e URNU (versione europea del più grande ETF al mondo sull’uranio).

Dal lancio del suo primo ETF negli USA, nel 2009, Global X si è affermata come specialista negli investimenti tematici e nelle strategie di reddito alternative, espandendo la sua gamma di prodotti a oltre 80 strategie ETF in tutto il mondo. L’azienda ha costantemente ampliato la sua presenza globale, sbarcando in Europa nel dicembre 2020 con il debutto dei suoi primi due ETF UCITS. Da allora, Global X ha ampliato la gamma europea fino a oltre trenta prodotti negoziati in borsa, con un patrimonio raccolto di 1 miliardo di dollari, suddivisi tra strategie tematiche, income, materie prime e defined outcome.

“Global X è uno dei marchi di ETF più affidabili e stimati al mondo e negli ultimi tre anni abbiamo lavorato duramente per sviluppare l’infrastruttura necessaria a crescere efficacemente in Europa,” dichiara Rob Oliver, Head of Business Development per l’Europa. “La pietra miliare di oggi rappresenta un altro importante passo avanti e riafferma il nostro impegno a lungo termine nel servire la nostra crescente clientela europea e gli investitori di tutto il mondo.”

Negli ultimi due anni, sotto la guida di Rob Oliver, Global X ETFs Europe ha aumentato del 189% le masse gestite. Inoltre, due dei suoi fondi, il Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF (PAVE) e, all’inizio di quest’anno, il Global X Uranium UCITS ETF (URNU), hanno raccolto ciascuno oltre 200 milioni di dollari di patrimonio. Global X ha inoltre continuato ad ampliare la propria gamma di prodotti, con il Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB) che ha raggiunto quasi 100 milioni di dollari in meno di un anno e il Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF (SPQH) che ha vinto il premio “Innovative ETF of the Year” agli ETF Stream Awards dello scorso anno.

Global X ETFs Europe ha attualmente prodotti quotati nelle borse di Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Svizzera. Dal lancio nel 2020, il team di Global X Europe è cresciuto rapidamente: oggi vanta quasi 40 membri, con una presenza fisica nel Regno Unito, in Irlanda e in varie sedi UE, e piani di ulteriore espansione.