Fidelity nomina Andrea Semino in qualità di Sales Director per gli ETF in Italia

Fidelity annuncia la nomina di Andrea Semino in qualità di Sales Director, ETF & Index per l’Italia. Basato a Milano, Andrea riporterà a Stefan Kuhn, Head of ETF and Index Distribution, Europe, e a Cosmo Schinaia, Country Head per l’Italia.

Nel suo nuovo ruolo, Andrea Semino si occuperà dello sviluppo del business nel segmento della gestione passiva e degli ETF attivi con i clienti in Italia, lavorando a stretto contatto con il team sales di Fidelity Italia. Inoltre, gestirà le relazioni con i clienti e svilupperà nuove partnership strategiche. Andrea Semino, arriva da Credit Suisse, dove ha lavorato dal 2016 al 2024, prima in Svizzera e poi in Italia, nel ruolo di Head of Index/ETF Sales Italy. In precedenza, ha lavorato presso Blackrock come Associate, Investment Strategist per il team multi-asset.

Stefan Kuhn, Head of ETF Distribution, Europe, per Fidelity International, ha commentato:

“Fidelity è presente con i propri ETF attivi dal 2017 e abbiamo continuato a sviluppare la nostra gamma di ETF, che riflette la nostra forte ambizione di crescere in questo mercato. Andrea porta con sé una grande esperienza del mercato italiano e una conoscenza del più ampio mercato europeo degli ETF. La sua nomina rafforzerà il nostro team e ci aiuterà ad accelerare lo sviluppo delle nostre competenze in materia di ETF e indici”.

Cosmo Schinaia, Country Head per l’Italia di Fidelity International ha commentato: