Leonteq, sono oltre mille i certificates quotati su Borsa Italiana

Si amplia ancora la gamma di certificates offerti da Leonteq, arrivando a superare quota mille su Borsa Italiana. Leonteq è una delle maggiori società di investimento operative nel mondo dei certificates. L’azienda, fondata nel 2007 ed operativa dal 2016 in Italia, ha anche un ufficio nel cuore di Milano.

Al momento su Sedex ed Euro TLX, i due segmenti di Borsa Italiana operativi nel mondo dei certificates, l’offerta è arrivata a circa 1.100 certificates. Complessivamente circa il 90% di quelli che sono arrivati a scadenza o sono stati richiamati anticipatamente dal primo gennaio 2021 ad oggi si sono chiusi con un ritorno positivo per gli investitori.

Fra le news relative a Leonteq ricordiamo anche la conferma del rating BBB da parte di Fitch, avvenuta ad ottobre, dopo la promozione dell’anno scorso. Un upgrade che rifletteva i progressi aziendali nella crescita del business e nella diversificazione dell’attività, così come nell’ambito delle nuove iniziative di business.

“Il nostro obbiettivo è quello di offrire un’ampia gamma di prodotti, in grado di far fronte alle diverse esigenze degli investitori” ci spiega Marco Occhetti, Managing Director presso Leonteq “ecco quindi che offriamo certificati di investimento con diversi livelli di rischio e rendimento. La maggior parte dei prodotti è a capitale condizionatamente protetto, con cedole mensili o trimestrali, legate all’andamento di un sottostante, solitamente un’azione, un paniere di azioni o un indice azionario. Ci sono però anche certificati a capitale protetto 100%, per profili maggiormente difensivi”.

L’emittente svizzera è all’avanguardia anche nell’innovazione di prodotto. Negli ultimi mesi ha lanciato su Borsa Italiana numerosi prodotti softcallable. “Operativamente l’opzione del richiamo discrezionale in capo all’emittente permette di offrire rendimento potenziali più elevati anche di 1-2 punti percentuali lordi su base annua” ha spiegato Occhetti.

Fra i certificates che in questi ultime settimane hanno raccolto il maggior successo troviamo numerosi prodotti a capitale condizionatamente protetto con cedole mensili condizionate.

Un esempio arriva dal certificato softcallable ISIN CH1336241463 che ha per sottostanti le azioni di Meta Platforms, Intesa, Banco BPM e Nvidia. Da notare come tutti i sottostanti sono sopra strike di almeno 10 punti percentuali (Meta di oltre il 40% e Nvidia di circa il 65%). Decisamente importante il flusso cedolare potenziale, che arriva al 12% lordo su base annua.

Sempre fra i certificati softcallable si segnala il grande interesse sul certificato ISIN CH1248689502, che paga cedole mensili condizionate dello 0,75% lordo. Anche in questo caso le azioni sottostanti si trovano ampiamente sopra strike. Spicca, poi, la presenza dell’effetto airbag, volto a mitigare ulteriormente il rischio del prodotto.