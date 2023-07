Il settore dell’auto non si è ancora ripreso del tutto dalla crisi Covid per via del protrarsi di problemi strutturali, come il difficile approvvigionamento dei chip, il possibile rischio recessione di alcune economie sviluppate come Stati Uniti ed Europa e le preoccupazioni che l’elevata inflazione e la crescita dei tassi di interesse limitino la propensione all’acquisto da parte dei consumatori.

La resilienza delle case automobilistiche di lusso

Ma c’è una parte del mondo automotive che ha più volte confermato la propria resilienza in un contesto di rallentamento dell’economia globale. Si tratta del comparto delle case automobilistiche di lusso a cui appartengono anche Ferrari, Porsche e Tesla. Questi tre brand di fascia alta hanno conseguito risultati sorprendenti nei primi tre mesi dell’anno spinti anche da un incremento delle consegne record.

A livello globale Ferrari ha raggiunto i 3.567 veicoli consegnati nel trimestre, con un aumento di quasi il 10% (circa 316 veicoli in più) rispetto a un anno fa. Queste cifre indicano che l’azienda si trova sulla buona strada per realizzare il miglior risultato di sempre delle vendite annuali di veicoli. Ma non solo, un altro fattore che ha contribuito ad ottenere queste performance positive è da attribuire, oltre all’aumento delle consegne, anche all’aumento del prezzo di alcuni dei suoi modelli con la sua ricca clientela che risulta essere meno colpita dall’aumento dell’inflazione e dall’aumento dei tassi di interesse.

Anche Porsche ha registrato un record di consegna nel primo trimestre. Parliamo di 80.767 auto vendute in tutto il mondo, pari a una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e con un aumento in tutte le regioni.

Non da meno anche Tesla che ha annunciato di recente le vendite del secondo trimestre del 2023 che hanno battuto le attese del mercato. Il colosso fondato e gestito da Elon Musk ha infatti consegnando in tutto il mondo 466.140 auto elettriche, in crescita dell’83% su base annua. Merito dell’espansione della sua capacità produttiva, in particolare dell’aumento della produzione presso la fabbrica di assemblaggio di Austin, Texas.

Certificato con rendimento potenziale annuo del 18,2%

Per prendere posizione sul settore delle auto di lusso, Leonteq (membro di ACEPI, l’Associazione Italiana Certificati e Prodotti d’investimento) ha deciso di quotare su EuroTLX di Borsa Italiana un nuovo certificato Express Autocallable (ISIN CH1271359809) con sottostante il paniere formato da Ferrari, Porsche e Tesla. Si tratta di un prodotto (categoria ACEPI: certificati a capitale condizionatamente protetto) con diversi i punti di forza, che analizzeremo in questo articolo. L’elemento fondamentale è la struttura del certificato che permette all’investitore grande flessibilità e resilienza anche in caso di correzioni improvvise che potrebbero verificarsi sui mercati sia nel breve che nel medio periodo.

Il nuovo certificato con ISIN CH1271359809 ha un prezzo di emissione di 1.000 euro per strumento, scadenza a due anni (26 giugno 2025), cedola condizionata settimanale di 3,5 euro, pari ad un massimo annuo del 18,2%, e barriera profonda al 60% del rispettivo livello di fixing iniziale. Quest’ultimo elemento, sommato al fatto che la barriera è europea, quindi con valutazione del valore dei sottostanti ai fini della restituzione del capitale solo a scadenza, ne fa un prodotto pensato per affrontare anche le fasi di debolezza del mercato.

Come funziona il meccanismo di distribuzione della cedola?

Ogni settimana, nella rispettiva data di osservazione, il certificato pagherà una cedola di 3,5 euro per strumento a condizione che il prezzo di chiusura ufficiale di tutti i sottostanti (Ferrari, Porsche e Tesla) sia al di sopra del livello di attivazione della cedola (in questo caso uguale al livello barriera, pari al 60% del livello di fixing iniziale).

Non solo, la cedola gode anche dell’effetto memoria. Questo significa che un premio non pagato non è definitivamente perduto ma portato in memoria: nelle successive date di osservazione, qualora si verificassero le condizioni che danno diritto al pagamento, le cedole non pagate in precedenza verrebbero distribuite insieme a quella di pertinenza di detta data di osservazione.

Si segnala che il certificato pagherà la prima cedola di 3,5 euro il 10 luglio e la prossima data di osservazione sarà oggi 12 luglio. Attualmente, il peggiore dei sottostanti è Ferrari che dista circa il 39% dalla barriera di attivazione della cedola.

Quando si attiva il rimborso anticipato?

Il prodotto offre agli investitori un altro vantaggio: l’autocallability. In pratica, con cadenza mensile a partire dal 13 dicembre, il certificato permette anche il pagamento anticipato del capitale nominale (1.000 euro per strumento) nel caso in cui tutti i sottostanti siano sopra il livello di richiamo anticipato, fissato al 100% del livello di fixing iniziale. Tale sistema viene incontro all’investitore, incrementando le probabilità di restituzione del capitale nominale.

Infine, se il certificato non è stato liquidato anticipatamente, a scadenza (26 giugno 2025) sono due gli scenari possibili: se l’evento barriera non si verifica, ovvero se il livello di fixing finale di tutti i sottostanti è superiore al rispettivo livello barriera (60% del livello di fixing iniziale), l’investitore riceverà il 100% del valore nominale (1.000 euro a certificato), più la cedola di pertinenza del periodo (3,5 euro) ed eventualmente le altre portate in memoria. Se l’evento barriera si verifica, l’investitore riceverà un rimborso uguale al capitale iniziale decurtato della performance del sottostante con la peggior performance rispetto al livello di fixing iniziale.

Per tutti i dettagli del certificato Express Autocallable su Ferrari, Porsche e Tesla visita il link.

Per vedere tutta la gamma di certificati offerti da Leonteq visita il link.