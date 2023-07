IG: un partner ideale per il trading, dalla formazione all’operatività

Da quasi 50 anni, IG continua a dimostrare un impegno incessante nell’innovare il modo di fare trading, portando soluzioni all’avanguardia ad una platea sempre più vasta di investitori. La mission di IG è infatti quella di rendere il trading accessibile e al tempo stesso tecnologicamente avanzato, offrendo ai clienti una piattaforma efficiente che permetta loro di esprimere al meglio il proprio potenziale finanziario.

Un’offerta esaustiva e alla portata di tutti i trader

Il Gruppo, attivo in 16 paesi, è sbarcato ben 15 anni fa anche in Italia, proponendo costantemente soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei trader moderni. Grazie agli investimenti pluridecennali nel perfezionamento delle tecnologie, IG offre un ventaglio di strumenti estremamente ampio e diversificato, con dati in tempo reale su prezzi, spread e margini, attraverso una piattaforma fluida e intuitiva che permette di concentrarsi esclusivamente sui propri obiettivi di trading, senza distrazioni.

Tra le molteplici funzionalità disponibili, spiccano quelle di trading automatico, che consentono di impostare ordini di apertura a un determinato livello, con una data di scadenza (ferma restando la possibilità di chiudere manualmente l’operazione), e gli ordini stop, per limitare il rischio garantendo un’elevata protezione. Inoltre, si possono settare degli alert per tenersi sempre informati sul raggiungimento di determinati livelli di prezzo. Il tutto, scegliendo la valuta desiderata per fare trading, ottimizzando così i tassi di conversione.

La tecnologia, la gamma di prodotti a disposizione e l’accesso a oltre 17.000 mercati sono senz’altro fra i punti di forza di IG, il cui successo si basa anche su un servizio clienti pluripremiato, pronto a fornire assistenza costante e accompagnare i clienti nella loro crescita come trader.

Un occhio di riguardo per la formazione

In aggiunta a quanto sopra, la formazione rappresenta un aspetto cruciale per IG, da sempre estremamente attenta al tema dell’Education. Basti pensare alla sezione IG Academy, che offre corsi e contenuti per i differenti livelli di esperienza dei trader, e ai webinar, tenuti da professionisti e incentrati su una pluralità di tematiche: utilizzo della piattaforma, tecniche di trading, money management e molto altro, per fornire al cliente tutti i tools necessari a realizzare i propri obiettivi.

Da sottolineare anche le dirette giornaliere sul canale YouTube: una Morning Call mattutina, per seguire l’avvio dei mercati europei e una Trading Room a cavallo dell’apertura di Wall Street. Nel corso di questi appuntamenti, seguiti con passione e con interesse da una grande community, i premium client manager del Gruppo e trader esperti aggiornano gli operatori sui temi caldi della giornata e sulle opportunità di trading concentrandosi sull’operatività e live trading durante e dirette pomeridiane.

L’offerta formativa di IG è accomunata da un taglio più pratico possibile, con spunti operativi concreti e sessioni live in cui i clienti possono seguire in diretta le mosse dei trader professionisti. L’osservazione in tempo reale di un esperto che opera su diversi strumenti finanziari (come CFD, opzioni e certificati) consente agli utenti di ampliare il proprio bagaglio di conoscenze per poi replicare autonomamente le strategie apprese.

Una gamma di prodotti in continua evoluzione

A conferma del costante impegno per ampliare l’offerta e dell’attenzione per le esigenze dei clienti, nelle ultime settimane IG ha ulteriormente allargato la sua proposta con una gamma di nuovi sottostanti per i suoi Certificati Turbo24, in grado di soddisfare le richieste dei trader.

Ricordiamo che i certificati Turbo24 sono strumenti che consentono di fare trading 24 ore su 24, 5 giorni su 7, scegliendo una leva su misura (3x, 10x, 50x, 100x e oltre), sempre con rischio limitato e con zero commissioni per operazioni con nozionale pari o superiore a 300 euro.

I nuovi strumenti, con sottostanti azionari, indici e materie prime completano ancora di più la gamma di certificati di IG, con i quali è possibile investire pressoché su tutti i mercati (compresi Forex e criptovalute). In particolare, per primo a lanciare questa novità sul mercato, IG consente di fare trading con i certificati Turbo24, quindi prodotti quotati su mercati regolamentati (in questo caso Spectrum) su Bitcoin ed Ethereum.

Il tutto, senza dimenticare l’offerta di CFD, Barrier e opzioni, per mettere a disposizione dei clienti infinite opportunità di trading. L’ampliamento della gamma dei prodotti resta dunque un elemento centrale nella strategia di sviluppo di IG e qualche ulteriore novità in questo senso potrebbe arrivare già nel corso dell’estate.