Leonardo: la Norvegia aumenterà del 10% il budget per la difesa (analisti), titolo in vetta al Ftse Mib

Giornata in gran spolvero per Leonardo con il titolo che sale del 4,5% a 7,5 euro, il migliore dell’indice Ftse Mib.

A sostenere le quotazioni le indiscrezioni rese note dal The Defense Post, secondo cui il governo norvegese ha proposto un aumento del 10% del suo budget per la difesa per il prossimo anno a causa dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2023.

La Norvegia, che condivide un confine di 198 km con la Russia, prevede, secondo l’articolo, di utilizzare le risorse extra per rafforzare i suoi servizi di intelligence militare, ricostituire le sue scorte di munizioni e aumentare la sua guardia nazionale.

Nella sua bozza di bilancio 2023, scrive il The Defense Post, il governo ha proposto di spendere 75,8 miliardi di NOK (7,2 miliardi di dollari USA), con un aumento di 6,8 miliardi di NOK rispetto al 2022. Parte dei fondi aggiunti sarà utilizzata anche per sostituire le attrezzature donate all’Ucraina e per ulteriori donazioni in 2023.

“Al momento la Norvegia non è un mercato di esportazione chiave per Leonardo” scrivono gli analisti di Mediobanca Securities, secondo cui “è probabile che i bilanci della difesa dell’UE subiranno un altro aumento nel 2023. E questo, a sua volta, dovrebbe supportare l’assunzione di ordini per Leonardo”. Pertanto, gli analisti della banca d’affari, confermano il rating Outperform sul titolo con target price a 12,50 euro.