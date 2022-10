Confesercenti: senza tetto a tariffe energetiche in autunno consumi in caduta libera

A commento dei riscontri delle vendite al dettaglio, scese dello 0,4% ad agosto, Confesercenti rimarca come inflazione e caro bollette tagliano le vendite. “Nonostante il buon andamento della stagione turistica, ad agosto i dati Istat riportano un forte flessione dei volumi di vendita, sia in confronto a luglio che allo stesso mese dello scorso anno. Una caduta che anticipa un’ulteriore contrazione, più marcata, che le attività commerciali ci stanno segnalando anche per settembre ed i primi giorni di ottobre”.

In questo quadro, secondo Confesercenti l’unica soluzione possibile rimane l’imposizione di un tetto alle tariffe energetiche, che riporti i costi per l’approvvigionamento di energia e gas a livelli sostenibili per famiglie ed imprese. Senza un intervento di questo tipo, infatti, l’inflazione continuerà a salire e far contrarre i consumi, per i quali non è difficile prevedere, quest’autunno, una vera e propria caduta libera.