Enel studia cooperazione su solare e idrogeno verde con l’algerina Sonelgaz

Enel e l’utility statale algerina Sonelgaz, stando a quanto riportato da Renewables Now, stanno valutando una potenziale partnership in le aree dell’idrogeno verde, della produzione di pannelli solari e dell’accumulo di energia solare, nonché della digitalizzazione della rete elettrica. L’articolo specifica che i vari aspetti della potenziale cooperazione sono stati discussi durante un incontro virtuale tra l’amministratore delegato di Sonelgaz Mourad Adjal e i funzionari di Enel. Durante l’incontro, Adjal avrebbe sottolineato che tale alleanza aprirebbe il mercato africano per entrambi i partner. A seguito del discussioni, le due parti hanno convenuto di formare un gruppo di lavoro per continuare i colloqui sulle attività congiunte nei settori di interesse. L’Algeria è attualmente impegnato nell’assegnazione di 1 GW di capacità solare nell’ambito del programma Solar 1.000.