Le previsioni ‘bullish’ di Cathie Wood (ARK): tripudio di M&A nell’era Trump e Bitcoin oltre il milione di dollari

Cathie Wood, fondatrice di ARK Investment Management, fondo ETF che gestisce asset per 6,7 miliardi di dollari, non ha nascosto il suo ottimismo in vista dell’imminente arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump.

La nuova amministrazione, che si insedierà il 20 gennaio 2025, favorirà un’ondata di fusioni e acquisizioni tra aziende del settore privato, grazie all’aggressiva “deregulation” promessa dal tycoon newyorkese. L’investitrice lo ha detto in un’invervista a Bloomberg Television, durante la quale ha confermato anche le sue vedute “ultra bullish” sul futuro del Bitcoin.

Cambio guardia FTC piace alla ‘Corporate America’

La settimana scorsa Trump ha scelto Andrew Ferguson per guidare la Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia governativa competente tra l’altro in materia di antitrust e protezione dei consumatori. Ferguson è su posizioni diametralmente opposte a Lina Khan, la sua omologa nell’attuale governo Biden, che avrebbe condotto, secondo la definizione data dallo stesso Ferguson in un documento, una “guerra alle fusioni” aziendali.

L’attività di fusioni e acquisizioni “é stata bloccata dalla FTC. Questo sta per cambiare”, ha detto Wood. “Finalmente avremo una determinazione del prezzo quando gli acquirenti strategici potranno fare offerte per comprare queste aziende innovative. Scopriremo il loro vero valore”.

L’impronta della Khan durante il suo mandato alla FTC si è concretizzata in un certo attivismo dell’agenzia, in particolare con forti azioni antitrust nei confronti della “Corporate America”. Colossi tech come Alphabet, Apple e Microsoft sono finiti sotto il microscopio dell’agenzia.

Il caso forse più clamoroso è stata la battaglia, condotta insieme al Dipartimento di Giustizia, per costringere Alphabet a vendere il suo browser Google Chrome, accusando il gigante di Mountainview di comportamento monopolistico. Ferguson, che negli scorsi anni ha lavorato all’Ftc sotto Khan, era un “noto dissenziente”, come ha detto a Reuters Jay Woods, analista di Freedom Capital Markets. “Molti pensano che con la sua leadership il caso contro Alphabet verrà chiuso”.

Quasi a confermare tutto ciò, il giorno dell’annuncio della nomina di Ferguson, il titolo Alphabet è schizzato a Wall Street, toccando il suo record storico.

Wood in versione “cripto queen”: Bitcoin risorsa più scarsa dell’oro

L’investitrice ha anche confermato le sue previsioni straordinariamente ottimistiche sul Bitcoin: nel migliore dei casi, ha detto, il valore della criptovaluta potrebbe superare il milione di dollari entro il 2030.

Trump ha detto di essere un grande estimatore del Bitcoin e ha promesso anche in quel campo una forte deregulation, oltre a ventilare l’ipotesi di utilizzarlo come riserva di valore nazionale. Wood ha enfatizzato l’unicità della criptovaluta, la cui quantità è fissata dai suoi stessi creatori a 21 milioni di unità, rispetto ad altri asset strategici, come per esempio l’oro. “Quando il prezzo dell’oro sale, ed è salito, la produzione cresce e cresce anche il tasso di offerta. Questo non può succedere con il Bitcoin”. In sostanza, ha detto Wood, il Bitcoin “sta diventando più raro dell’oro“.

A questo proposito BlackRock, il più grande hedge-fund del mondo con 10 mila miliardi di dollari gestiti, ha fatto suonare qualche campanello d’allarme nella comunità degli investitori cripto, diffondendo uno dei suoi video di spiegazione in cui affermava come “non ci sono garanzie” sul fatto che il limite fissato dei 21 milioni di Bitcoin non possa cambiare in futuro. Ridiscutere questo limite, introdotto per simulare la “scarsità” di una risorsa finita, rimetterebbe in discussione completamente i meccanismi di domanda e offerta di Bitcoin, e quindi la formazione del suo prezzo.

In ogni caso nell’ultimo anno il valore del Bitcoin è più che raddoppiato, nonostante una forte volatilità. All’inizio di questo mese ha superato per la prima volta la barriera psicologica dei 100.000 dollari, mentre negli ultimi giorni sta ritracciando.

Previsioni di successo anche per il DOGE di Musk

Wood ha infine espresso fiducia nelle capacità di Elon Musk nel ridurre spese e inefficienze del governo americano attraverso il suo Department of Government Efficiency (DOGE), perché il miliardario fondatore di Tesla e Space X conosce direttamente gli ostacoli determinati dall’eccessiva pressione burocratica.

“Sa di poter cambiare il mondo più velocemente di quanto abbia già fatto se riuscirà a togliere di mezzo un po’ di quegli ostacoli”, ha detto la fondatrice di ARK Investment Management.