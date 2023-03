Crescono i ricavi derivanti dalla vendita online di abbigliamento, calzature e accessori moda negli Stati Uniti ma arrancano nelle altre parti del mondo. Secondo Statista, il dato del 2022 negli Usa si è attestato attorno ai 205 miliardi di dollari, un valore che potrebbe salire entro il 2025 a quasi 300 miliardi di dollari. Eppure, il mercato online della moda ha dovuto affrontare nell’ultimo biennio anche una serie di sfide complesse: dalla pandemia alla catena di approvvigionamento in difficoltà, fino all’inflazione ai suoi massimi livelli.

In particolare, durante il primo semestre del 2022 i rivenditori di moda nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) sono stati quelli più in difficoltà, con una diminuzione del 15% in termini di GMV (Gross Merchandise Value o valore lordo della merce) del 23% in termini di ordini totali tra il primo e il secondo trimestre. Indipendentemente dal motivo dietro alle attuali tensioni nel mercato, i margini di crescita sono ancora molto alti.

Possibile boost alle vendite online con la riapertura della Cina

Dopo un 2022 difficile, il 2023 potrebbe portare prospettive molto diverse per il settore dell’e-commerce, soprattutto grazie al ritorno del consumatore cinese che negli ultimi tre anni è stato praticamente assente dalla scena mondiale a causa della pandemia. I dati suggeriscono che il segmento più resiliente nel 2022 è stata la bellezza di lusso, che avviene per il 50% online e che ha recuperato in modo netto, anche se ha sofferto nel secondo trimestre a causa delle interruzioni della logistica. Nel terzo trimestre, non appena l’economia è stata riaperta e la domanda online ha potuto essere soddisfatta, il mercato della bellezza di lusso soprattutto online si è ripreso.

Forse non sarà un recupero che richiederà molto tempo e infatti i consumatori hanno già iniziato a spendere i loro risparmi in eccesso. Questa potrebbe essere la stessa dinamica che abbiamo osservato negli Stati Uniti, dove tutto il 2021 e la maggior parte del 2022 sono stati caratterizzati da una fase di ripresa, con le aziende che hanno costantemente registrato vendite migliori delle attese e le previsioni sugli utili che sono aumentate, di conseguenza, con un certo ritardo. Anche l’India, il sud-est asiatico e i paesi africani emergenti svolgeranno un ruolo di rilievo, ma non nella misura in cui lo farà la Cina.

Il mercato non ha ancora prezzato appieno l’entità del recupero che può scaturire da questo gruppo di consumatori chiave, per cui le azioni dei colossi dell’e-commerce come Zalando, Farfetch ed eBay potrebbero continuare a reagire positivamente man mano che questi upgrade degli utili vengano prezzati.

Cash Collect sull’e-commerce con cedola fissa iniziale di 20 euro

In base a quanto detto sopra, il settore dell’e-commerce di abbigliamento, calzature e accessori può avere un grande potenziale e quindi essere un valido tema di investimento. Nella nuova serie di Maxi Cash Collect emessi di recente da BNP Paribas troviamo anche il certificato con ISIN NLBNPIT1NIZ4 sul basket formato dai seguenti tre titoli: Zalando, Farfetch ed eBay. Un prodotto che pagherà un maxi premio iniziale di 20 euro, con data di valutazione 5 giugno 2023. Per questa emissione, il pagamento della maxi cedola avviene indipendentemente dall’andamento dei tre sottostanti.

Successivamente, fino alla scadenza (3 marzo 2026), il certificato paga un premio trimestrale di 1,40 euro (5,60% annuo) se, ad ogni data di valutazione intermedia, il valore di tutte le azioni che compongono il paniere è maggiore o uguale alla barriera (40% del rispettivo valore iniziale) e proseguirà la sua vita fino alla data di valutazione successiva. Tutti i premi condizionati sono dotati di effetto memoria.

Dal sesto mese (settembre 2023), qualora Zalando, Farfetch ed eBay quotassero al di sopra del valore iniziale nelle date di valutazione trimestrali, il certificato, oltre al pagamento del premio (1,40 euro) con effetto memoria, rimborserà anticipatamente anche il valore nominale (100 euro). Inoltre, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro e il dollaro Usa (la valuta dei titoli sottostanti Farfetch ed eBay).

Upside importanti per i titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui tre titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è sostanzialmente positivo. La quasi totalità degli analisti consigliano l’acquisto (buy) su Zalando e Farfetch con una piccola minoranza che suggerisce di vendere (sell). Su eBay, invece, c’è una prevalenza di analisti che dice di mantenere la azioni in portafoglio (hold) rispetto a chi ha un giudizio buy. Inoltre, il target price medio a 12 mesi indica che attualmente questi titoli appaiono sotto-prezzati e dai quali gli analisti si aspettano upside importanti.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con i certificati d’investimento come i Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore (in questo caso il settore dell’e-commerce) nel medio e lungo termine.

