Rivian e Lucid tra le new entry nell’ETF CLMA

A seguito dell’ultimo ribilanciamento di agosto, l’ETF iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS (CLMA) ha aggiunto 14 nuovi titoli all’indice sottostante. Tra i nuovi titoli si annoverano Wallbox, Rivian Automotive Inc e Tritium DCFC Limited, società attive nella produzione di VE e stazioni di ricarica, di cui è atteso nei prossimi tempi un significativo rialzo. L’indice iClima Decarbonization Enablers viene ribilanciato due volte l’anno. “Con il ribilanciamento di questa estate abbiamo aggiunto alcuni nomi molto importanti, con l’obiettivo di continuare a rappresentare le soluzioni più rilevanti per il contrasto al cambiamento climatico e rendere l’indice sempre più completo. Sono state incluse aziende come Rivian e Lucid che si occupano del trasporto green, così come Corporación Acciona Energías Renovables e LG Energy Solution: un grande produttore di energia rinnovabile e un produttore di batterie”, argomenta Gabriela Herculano, Manager di iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMA) e dell’iClima Smart Energy UCITS ETF (DGEN).