La Bce si prende una pausa di riflessione: i tassi sui depositi restano invariati al 2%

A distanza di poco più di un anno dall’avvio ufficiale del ciclo di allentamento nella zona euro la Banca Centrale Europea decide di prendersi una pausa lasciando invariati i tassi di interesse. L’esito era stato ampiamente previsto dagli analisti e dai mercati.

A partire da giugno 2024 l’istituto guidato da Christine Lagarde ha tagliato per 8 volte il costo del denaro, 4 nel 2025, compreso il taglio di 25 punti base operato lo scorso 5 giugno.

“I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale resteranno invariati rispettivamente al 2%, al 2,15% e al 2,40%″, si legge nel comunicato ufficiale della Bce.

Nel comunicato si legge che “l’inflazione è attualmente allineata con il target di medio termine del 2%” e che l’economia dell’eurozona “finora si è dimostrata resiliente in un contesto globale difficile.” Tuttavia, quest’ultimo “rimane eccezionalmente incerto, specialmente per via delle dispute commerciali”. (in aggiornamento)