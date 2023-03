Dopo il crollo di FTX a novembre, gli esperti hanno messo in guardia dal contagio, ovvero dal danno sistemico che il fallimento della borsa di criptovalute potrebbe avere sul settore in generale. Il più grande sconfitto dopo FTX potrebbe essere Silvergate, la banca californiana che si è affermata come spina dorsale finanziaria del settore delle criptovalute.

Le banche si basano sui depositi dei clienti, che sono crollati quando il cliente centrale di Silvergate, FTX, è fallito e le società di criptovalute hanno dovuto fare i conti con un mercato ribassista esacerbato. Al momento del fallimento di FTX, circa il 90% dei depositi della banca proveniva da società di criptovalute. La banca ne ha subito risentito, subendo un deflusso di 8,1 miliardi di dollari in depositi di asset digitali solo nel quarto trimestre del 2022. Alla fine di dicembre, i suoi depositi totali si aggiravano intorno ai 6 miliardi di dollari.

Silvergate in calo: cosa sta succedendo

Sebbene l’amministratore delegato, Alan Lane abbia insistito sul fatto che la missione della banca non è cambiata, l’approccio di Silvergate, incentrato sulle criptovalute, ha subito una battuta d’arresto. Il prezzo delle sue azioni è sceso di quasi il 95% da metà agosto, attualmente si aggira intorno ai 6 dollari, e i senatori statunitensi hanno iniziato a indagare sulla relazione di Silvergate con FTX.

Il fondo è stato toccato quando Silvergate ha annunciato che non sarebbe stata in grado di presentare in tempo il suo rapporto annuale alla Securities and Exchange Commission, la Consob americana. citando la necessità di rivalutare la sua strategia aziendale e “la sua capacità di continuare”. Dopo che per anni le società di criptovalute si sono rivolte alla banca come uno degli unici partner finanziari in grado di servirle, alcune delle più grandi aziende del settore tra cui Coinbase, Paxos, Circle e Crypto.com. hanno annunciato di aver ridotto o interrotto i loro rapporti.

Gli osservatori hanno ipotizzato che la Federal Deposit Insurance Corporation avrebbe messo Silvergate in amministrazione controllata già venerdì, iniziando il processo di ricerca di un’altra banca che acquisisca Silvergate o si faccia carico dei suoi depositi. Una fonte del settore cripto-bancario ha riferito a Fortune che Wells Fargo si diceva fosse l’acquirente.

Mentre molte banche erano titubanti, Silvergate ha colto al volo l’opportunità, cavalcando l’onda dello storico mercato delle criptovalute. Il prezzo delle sue azioni è salito di oltre il 1.500% tra il novembre 2019 e il novembre 2021, e Silvergate ha servito più di 1.500 società di asset digitali e tecnologie finanziarie entro la fine del 2022.

Il prezzo delle sue azioni ha iniziato a vacillare con l’inizio del mercato ribassista delle criptovalute, dopo il crollo di TerraUSD nel maggio 2022, e il fallimento del gigante del settore FTX ha aggravato la situazione: le società di criptovalute non avevano più denaro da depositare presso Silvergate.

Con il crollo del prezzo delle azioni, Silvergate non ha più potuto fare affidamento sui mercati dei capitali per i finanziamenti, tanto che mercoledì la banca ha presentato una dichiarazione alla SEC in cui affermava di essere “meno che ben capitalizzata”. John Popeo, ex avvocato della FDIC, analista della Federal Reserve Bank di Boston e attuale partner del Gallatin Group, ha affermato che le banche possono fallire per il raggiungimento di un livello di capitale critico o per l’esodo dei depositanti.

Se Silvergate non dovesse soddisfare determinati requisiti patrimoniali, riceverebbe un avviso di azione correttiva dalla FDIC e dall’autorità che l’ha istituita, ovvero il Dipartimento per la protezione e l’innovazione finanziaria della California, avrebbe quindi 90 giorni di tempo per raccogliere capitali o vendersi a un’altra banca. In caso di difficoltà finanziarie più immediate, la FDIC potrebbe subentrare in qualsiasi momento, per ridurre al minimo le perturbazioni del sistema finanziario in generale. In questo scenario, la FDIC potrebbe cercare subito un acquirente. Anche se si dice che Wells Fargo sia un candidato, Popeo ha avvertito che chi non ne è a conoscenza diretta non è in grado di fare ipotesi.

A partire da sabato, Silvergate è ancora operativa, anche se venerdì sera ha annunciato che avrebbe interrotto il Silvergate Exchange Network, una soluzione di pagamento in criptovaluta tra diverse aziende. Anche se altri servizi legati ai depositi sono rimasti operativi, i prezzi delle azioni sono scesi di circa il 2% nelle contrattazioni after-hours.