Juventus in vendita? La famiglia Agnelli risponde, focus sul titolo

“Juventus in vendita. In corso le grandi manovre per preparare l’addio al club”. E’ il titolo dell’articolo shock de Il Giornale pubblicato nella giornata di oggi, 11 settembre, firmato dai giornalisti Tony Damascelli e Osvaldo De Paolini. La famiglia Agnelli, si legge nell’articolo che presenta lo scenario della fine di un’epoca, non solo per il mondo del calcio, ma per la storia stessa dell’Italia, non solo sarebbe pronta a dire addio al club, ma avrebbe già lanciato alcune mosse per mollare la Juventus.

La risposta di Exor non si fa attendere:

“Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento”: ha detto un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla il club di calcio.

Ma il titolo avvia la giornata di contrattazioni scattando subito al rialzo, con una accelerazione superiore a +3%, salendo a quota 0,3258 euro.

Il Giornale ha rispolverato l’opzione della vendita da parte della famiglia Agnelli facendo notare che “oggi la Juventus è in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie, con l’ex presidente (Andrea Agnelli) trasferitosi in Olanda e il club sull’orlo del collasso”.

Ovvero? Riferimento a “un bilancio devastato, tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un’opera di bonifica contabile, di essere messo sul mercato”, si legge nell’articolo firmato dai giornalisti Tony Damascelli e Osvaldo De Paolini,dove campeggia anche la scritta “Il tramonto della famiglia Agnelli”.

Il quotidiano fa riferimento, nello specifico, alla condizione contabile della Juventus, caratterizzata da perdite per 240 milioni, ricavi inferiori ai 600 milioni, debiti superiori e a un valore in borsa di 800 milioni): tutti fattori che farebbero sì che il club possa essere messo sul mercato a un valore di 1,5 miliardi.

L’operazione di vendita viene considerata da Il Giornale una impresa “non facile, ma non più impossibile”.

Riguardo all’azionariato della Juventus, stando a quanto rende noto lo stesso sito sito della società facendo riferimento all’azionariato corrente, al 27 dicembre 2022 l’azionariato della Juventus Football Club S.p.A. risultava essere il seguente: flottante pari al 24,8%, il 63,8% a Exor e l’11,4% a Lidsell Train Ltd.

