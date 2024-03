Jeff Bezos torna ad essere la persona più ricca al mondo, scavalcando Elon Musk. Il fondatore di Amazon è tornato in testa alla classifica di Bloomberg Billionaires Index, dove aveva primeggiato nel corso dell’autunno 2021. Il miliardario, tra l’altro, per la prima volta dal 2021 ha venduto qualcosa come 12 milioni di azioni Amazon, per una cifra superiore ai due miliardi di dollari.

Stando a quanto riporta Bloomberg, Bezos avrebbe un patrimonio netto pari a 200 miliardi di dollari, mentre quello di Elon Musk si fermerebbe a 198 miliardi di dollari. Ricordiamo che Jeff Bezos è il fondatore, ex amministratore delegato e attuale presidente esecutivo di Amazon, attivo nel settore dell’e-commerce e dei servizi cloud.



Jeff Bezos, quest’anno, è tornato ad essere la persona più ricca al mondo, scavalcando Elon Musk. Il manager di Amazon è balzato in cima al Bloomberg Billionaires Index per la prima volta nell’autunno del 2021. Stando a quanto riferisce Bloomberg il suo patrimonio netto ammonterebbe a 200 miliardi di dollari, mentre quello di Musk si ferma a 198 miliardi di dollari.

Tra gli uomini più ricchi del mondo ricordiamo anche Bernard Arnault, patron di Lvmh, il cui patrimonio personale è pari a 197 miliardi di dollari. Nel corso degli ultimi anni Bezos, Arnauld e Musk si sono alternati sul podio, salendo una volta uno e poi l’altro in cima alla classifica degli uomini più ricchi del Pianeta.

Il divario della ricchezza tra Bezos e Musk è aumentato, tanto che il patrimonio del patron di Tesla è arrivato ad essere più alto di quello del numero uno di Amazon di 142 miliardi di dollari. Il gap si è poi ridotto man mano che le azioni Tesla e Amazon si sono mosse in direzioni opposte. Quelle di Amazon, infatti, sono più che raddoppiate alla fine del 2022 e hanno sfiorato il loro livello record. Tesla, invece, ha registrato un calo del 50% rispetto al record del 2021. Musk, poi, potrebbe subire un’ulteriore riduzione della propria ricchezza nel caso in cui un giudice del Delaware dovesse annullare il suo pacchetto salariale da 55 miliardi di dollari approvato dal cda di Tesla.

Dove ha investito Bezos

Quali sono gli investimenti più importanti che Jeff Bezos ha effettuato nel corso del 2024? Sono undici le aziende nelle quali il manager sta investendo.

Anthropic; Synchron; Arrived Homes; NotCO; Cloud Paper; Rivian Automotive; Pilot; Nature’s Fynd; General Fusion; Overtime; Perplexity.

La cessione delle azioni Amazon

Sicuramente Bezos ha guadagnato moltissimo anche dalla cessione delle azioni Amazon – circa 12 milioni – che gli hanno fruttato qualcosa come due miliardi di dollari. La cessione era stata annunciata all’inizio di febbraio. Il miliardario aveva affermato di avere intenzione di cedere qualcosa come 50 milioni di azioni amazon nel corsod dei prossimi dodici mesi. Un’operazione che ha contribuito a proiettarlo nell’Olimpo degli uomini più ricchi del mondo, facendogli scavalcare Elon Musk.

Chi è Jeff Bezos

Limitarsi ad affermare che Jeff Bezos è il fondatore di Amazon è limitativo. Ma è pur sempre un buon punto di partenza per conoscerlo. L’imprenditore attualmente è il presidente esecutivo della società che, almeno nel 2023, ha rappresentato il 37,6% della quota di mercato dei rivenditori online negli Usa. Tra i servizi offerti dal colosso statunitense ci sono quelli offerti da Amazon Web Services, che sta cavalcando la digitalizzazione e la rivoluzione del cloud computing i quali stanno rimodellando il comportamento umano.

Jeff Bezos si è laureato in informatica e in ingegneria elettrica all’Università di Princeton. Subito dopo la laurea rifiuta le offerte arrivate da Bell Labs e da Intel e inizia a collaborare ad una startup denominata Fitel. Prende parte poi al lancio di una società di servizi di notizie via fax con Halsey Minor, il fondatore di CNET, che fallì. Ma che ebbe il merito di far diventare Bezos il più giovane vicepresidente senior di un hedge fund chiamato D. E. Shaw.

Affascinato dal fatto che internet stesse crescendo a dismisura, nel 1994 decide di fondare Amazon, che in un primo momento era una piattaforma per la vendita di libri. La società è nata in un garage – una storia che si ripete di continuo negli Stati Uniti – con un investimento iniziale di 10.000 dollari. Dopo il lancio avvenuto nel mese di luglio 1995, Amazon ha venduto libri in ogni quartiere degli Stati Uniti e in 45 paesi diversi.