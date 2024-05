Janus Henderson entra nel mercato europeo degli ETF con l’acquisizione di Tabula

La società di gestione Janus Henderson ha concluso un accordo per l’acquisizione di Tabula Investment Management (Tabula), un provider indipendente di ETF leader in Europa con un focus sul reddito fisso e su soluzioni di investimento sostenibili.

Il mercato europeo degli ETF sta subendo una trasformazione significativa, crescendo notevolmente e rispecchiando le tendenze osservate nel mercato statunitense, dove la gestione attiva viene sempre più incorporata nel wrapper dell’ETF. Quasi il 10% dei lanci di ETF europei dello scorso anno sono stati a gestione attiva, ed il relativo patrimonio di quelli quotati in Europa ha registrato una crescita di quasi il 50% nello stesso periodo. Questo cambiamento rappresenta una notevole opportunità di crescita per le società di gestione che puntano ad ampliare le modalità di accesso dei clienti alle loro capacità di investimento e capitalizzare sulle esigenze sempre in evoluzione della clientela europea.

L’acquisizione è in linea con uno dei pilastri strategici di Janus Henderson di “espandere i propri punti di forza non pienamente sfruttati” riferendosi al grande successo ottenuto negli USA con gli ETF attivi di reddito fisso, che posiziona la società come quarto fornitore globale in termini di AUM negli ETF a reddito fisso . La società si aspetta che la partnership con Tabula consenta a Janus Henderson di rispondere alla domanda della clientela globale di includere un wrapper ETF UCITS nelle proprie strategie di investimento, struttura di ETF più diffusa al di fuori degli USA. Janus Henderson sta cercando di sfruttare la sua piattaforma di distribuzione globale e di rafforzare la partnership con la sua base clienti britannica ed europea che guarda sempre più agli ETF attivi, e di raggiungere mercati chiave in forte crescita quali America Latina, Medio Oriente e APAC.

Janus Henderson prevede di mantenere tutti i prodotti Tabula esistenti ed utilizzerà la piattaforma per lanciare una gamma di nuovi prodotti attivi.

Michael John Lytle, Chief Executive Officer di Tabula, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di unirci a Janus Henderson per portare avanti la nostra missione comune di offrire agli investitori soluzioni di investimento leader di mercato. Tabula ha creato un’attività indipendente di ETF molto efficace grazie all’offerta di ETF a reddito fisso differenziati. Janus Henderson è il partner perfetto con cui creare un kit di ETF multi-asset leader di mercato”.

Ali Dibadj, Chief Executive Officer di Janus Henderson Group Investors, ha dichiarato:

“Siamo estremamente lieti di poter collaborare con i professionisti di Tabula al fine di contribuire a plasmare la prossima evoluzione degli ETF rivolta agli investitori europei e globali. Questa acquisizione ci posiziona in prima linea in questo nuovo trend, consentendoci di sfruttare subito opportunità di crescita ed innovazione”. L’infrastruttura e l’ecosistema esistenti di Tabula ci offrono un accesso immediato ad una piattaforma istituzionale che crediamo posizionerà Janus Henderson come un attore affidabile e credibile nel mercato europeo degli ETF,e la combinazione delle profonde competenze di entrambe le società ci consentirà di soddisfare le esigenze in continua evoluzione della nostra clientela”.

I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti e il completamento dell’acquisizione è previsto per il secondo trimestre del 2024, il tutto soggetto alle condizioni standard di perfezionamento, comprese le approvazioni del regolatore.