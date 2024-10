VanEck: i prodotti crypto raggiungono quota 1 miliardo di dollari in AUM

Era solo dicembre del 2023 quando i prodotti con esposizione ad asset digitali del gestore patrimoniale VanEck facevano registrare il raggiungimento del traguardo di mezzo miliardo di dollari Usa. Ora il patrimonio in gestione di questi prodotti è raddoppiato, arrivando al miliardo di dollari Usa in AUM (Assets Under Management) in un semestre.

“L’attenzione diffusa intorno all’autorizzazione degli ETF Bitcoin negli Stati Uniti ha dimostrato quanto sia diventato importante Bitcoin e il settore crypto nell’industria finanziaria”, afferma Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe. “Questo ha dato un’ulteriore spinta all’intero settore, che si riflette in un ulteriore aumento dell’interesse degli investitori”. “Un fattore significativo nel raggiungimento del miliardo di dollari è stato il nostro VanEck Bitcoin ETN (VBTC), il cui patrimonio in gestione è prossimo ai 500 milioni di dollari”, afferma Martijn Rozemuller. “Inoltre, i nostri spread competitivi (3° posto su Xetra) e il volume medio di scambi giornalieri (2° posto su Xetra) ci hanno permesso di affermarci ulteriormente come fornitore leader in questo mercato.” Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli che investire in Bitcoin ETN comporta rischi significativi, tra cui volatilità, cambiamenti normativi e la possibile perdita del capitale.

Oltre alle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, le applicazioni basate sulla blockchain coinvolgono anche aree più ampie come il Web3 e i programmi decentralizzati:

“Gli asset digitali sono più che semplici criptovalute, siamo di fronte a uno sviluppo strutturale a lungo termine. Le applicazioni blockchain stanno trovando sempre più ambiti di utilizzo che vanno ben oltre le alternative di pagamento puramente digitali”, spiega Rozemuller. “Gli asset digitali hanno attraversato un processo di maturazione e molti investitori vedono ancora gli usi e le opportunità potenziali a lungo termine offerti dalle criptovalute e dalle applicazioni basate sulla blockchain”.

Gli ETN e gli ETF quotati di VanEck offrono agli investitori l’opportunità di partecipare in modo relativamente semplice agli sviluppi del mercato delle criptovalute prendendo esposizione, a seconda degli interessi a: singole criptovalute, a un portafoglio di criptovalute diversificato o indirettamente tramite investimenti nelle società che operano nel settore.

Dal lancio del VanEck Bitcoin ETN nel 2020, VanEck ha costantemente ampliato la sua gamma di prodotti d’investimento nel settore degli asset digitali e criptovalute : Oltre agli attuali nove ETN su singole criptovalute come Bitcoin, Ethereum o Solana, gli investitori possono utilizzare due ETN per investire in una selezione di criptovalute caratterizzate da maggiore liquiditá ed interesse ma anche avere esposizione alle piattaforme di sviluppo di “smart-contracts” piú importanti e liquide. Il VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF offre inoltre agli investitori un accesso diversificato alle società attive nel settore delle criptovalute e della blockchain.