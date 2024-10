Da HANetf e PT Asset Management arriva un ETF attivo sulle obbligazioni Usa

HANetf annuncia il lancio di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF (PTAM), un ETF attivo gestito da PT Asset Management, società leader di gestione specializzata nel reddito fisso, fondata nel 2008 e con sede a Chicago. Dalla sua fondazione, PT Asset Management ha accumulato oltre 8 miliardi di dollari di masse in gestione attraverso i suoi tre fondi comuni e un ETF e, attraverso il lancio di questo nuovo prodotto, entra ufficialmente nel mercato europeo.

Impiegando l’esclusiva metodologia di PT Asset Management, il nuovo ETF mira a fornire un’esposizione alle obbligazioni statunitensi, un mercato da 59,9 trilioni di dollari, per il conseguimento di una performance remunerativa nel lungo termine e una crescita costante in un contesto di tassi in aumento o in diminuzione.

La loro particolare metodologia, denominata Shape Management®, consente un processo di investimento basato sulla matematica che affronta le carenze e i problemi delle metriche tradizionali del reddito fisso, come possono essere le previsioni imprecise sui tassi di interesse e le metriche di rendimento basate su informazioni e ipotesi incomplete. Questo approccio contribuisce a creare un portafoglio molto diverso da altri servizi di investimento analoghi e a fornire un’esposizione a molti settori di nicchia del reddito fisso.

Con PTAM, HANetf è al lancio del quinto ETF attivo sulla sua piattaforma. Lo spazio dedicato a questi prodotti è in piena espansione tanto da rappresentare un record del 25% dei flussi globali di ETF nel primo semestre di quest’anno, con la sola Europa che ha visto afflussi per 5,9 miliardi di dollari.

Sean Dranfield, CEO di PT Asset Management, ha così commentato:

“Siamo entusiasti di portare una metodologia efficiente e collaudata nel tempo a una nuova schiera di investitori. Il lancio di questo ETF non solo rappresenta la nostra prima avventura nel mercato europeo, ma testimonia l’impegno di PT Asset Management nel fornire agli investitori strategie a reddito fisso che aiutino a navigare nella complessità dei mercati finanziari globali.”

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha poi aggiunto: