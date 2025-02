Iveco: rally post conti e ipotesi spin-off difesa, analisti alzano stime

Prosegue la corsa di Iveco Group a Piazza Affari, dopo la trimestrale diffusa venerdì e l’annuncio del possibile spin-off della difesa, che hanno spedito il titolo a +21,5% nella seduta precedente. In seguito ai conti e alle prospettive superiori alle attese diversi analisti hanno aggiornato i giudizi e i target price sul titolo, sui massimi in area 14,5 euro e anche oggi tra i migliori del Ftse Mib.

Risultati 2024 e guidance 2025 sopra le attese per Iveco

Nel quarto trimestre, Iveco ha riportato un fatturato di 4,56 miliardi di euro, un Ebit adjusted di 248 milioni e un Eps adjusted di 0,49 euro, superiori alle stime. Nel full year 2024, la società ha registrato un fatturato di 15,29 miliardi, un risultato operativo rettificato di 982 milioni e un utile diluito per azione adjusted di 2,09 euro, oltre le previsioni. Meglio delle attese anche il free cash flow industriale, paria 402 milioni.

Per quest’anno, Iveco prevede un fatturato sostanzialmente stabile, un Ebit adjusted tra 980 milioni e 1,03 miliardi e un Free cash flow delle attività industriali tra 400 e 450 milioni.

Focus sullo spin-off della difesa

La novità più rilevante riguarda però il possibile spin-off della divisione Difesa, che la società sta valutando per quest’anno e potrebbe rappresentare un catalyst positivo per il titolo.

L’operazione riguarderebbe i marchi IDV (Iveco Defence Vehicles) e ASTRA, che nell’ultimo esercizio hanno totalizzato ricavi netti per 1,1 miliardi di euro, in aumento del 15,1% su base annua, grazie a volumi più elevati e a un miglior mix di prodotti.

Lo scorporo sarebbe motivato dalle diverse dinamiche di mercato tra veicoli commerciali e difesa e permetterebbe di semplificare la struttura del gruppo, aumentare il focus del management e creare più flessibilità strategica per entrambe le divisioni.

La visione di Equita Sim su conti e scorporo IDV

Con riferimento ai conti, Equita Sim sottolinea che il quarto trimestre è stato “leggermente migliore a tutti i livelli”, con un “utile netto nettamente superiore per minori oneri finanziari e tasse” e un buon free cash flow, sia nel 2024 sia a livello di previsioni sul 2025.

Per la Sim, “l’unico elemento da chiarire riguarda la visibilità delle guidance superiori alle attese, nonostante il book-to-bill che non migliora come pensavamo”, con un “limitato miglioramento nei truck ancora influenzato da phase-in/phase-out dei nuovi modelli”.

Per quanto riguarda lo spin-off, secondo Equita consentirebbe di “valorizzare un asset il cui valore all’interno del gruppo è totalmente trascurato”. La maggior flessibilità strategica si tradurrebbe “in possibile cessione della difesa e ricerca di un partner per il core-business”. La Sim valuta Iveco Defence Vehicle circa 1,1 miliardi (in termini di Enterprise Value).

Broker migliorano giudizi su Iveco

Ecco la panoramica completa dei giudizi dei broker sul titolo Iveco (8 “buy” e 4 “hold”):

Società Raccomandazione Target price (€) Data Intesa Sanpaolo buy 14,3 10/02/2025 Equita SIM buy 17 10/02/2025 Oddo BHF outperform 17 10/02/2025 Kepler Cheuvreux buy 17 10/02/2025 Deutsche Bank hold 13 07/02/2025 Morgan Stanley Equalwt/In-Line 12,5 07/02/2025 JP Morgan neutral 13 07/02/2025 BNP Paribas Exane outperform 15 07/02/2025 Intermonte outperform 15,4 24/01/2025 Goldman Sachs buy 13,8 22/01/2025 Mediobanca neutral 12,8 21/01/2025

Fonte Bloomberg

Equita Sim ha confermato il buy, “ritenendo che ci sia appeal speculativo per entrambe le entità (sia Difesa spinoffata che Iveco ex-Difesa) per future business combination”, ma ha ridotto il peso in portafoglio di 90bps. Il target price è passato da 15,2 a 17 euro.

Tra gli altri analisti, JP Morgan è rimasta “neutral”, incrementando il prezzo obiettivo da 11 a 13 euro.

Deutsche Bank mantiene la raccomandazione “hold”, portando a sua volta il target price da 11 a 13 euro.

Kepler Cheuvreux (buy) è passata addirittura da 11,5 a 17 euro, mentre Oddo ha migliorato il giudizio da “neutral” ad “outperform”, aumentando il prezzo obiettivo da 10,5 a 17 euro.