Iveco e Nikola forniranno 100 veicoli elettrici a GP Joule

Nella giornata di oggi, Nikola Corporation, società attiva nelle soluzioni a zero emissioni per il trasporto e Iveco Group, che progetta, produce e commercializza veicoli pesanti, medi e leggeri, hanno annunciato oggi una Lettera d’Intenti (LoI) per un ordine di 100 veicoli pesanti Nikola Tre a propulsione elettrica a celle a combustibile a idrogeno (FCEV – Fuel Cells Electric Vehicles) da parte di GP JOULE, fornitore di sistemi per soluzioni energetiche integrate con sede a Reussenkoege, Germania.

In particolare, i FCEV Nikola Tre nella variante europea 6×2 saranno prodotti dalla joint venture tra Nikola e Iveco Group nel sito creato a Ulm, in Germania.

La consegna a GP JOULE dei primi 30 Nikola Tre FCEV è prevista entro il 2024. A questa seguirà la consegna dei restanti 70 veicoli nel 2025, con la possibilità per GP JOULE di acquisirli attraverso GATE – Green & Advanced Transport Ecosystem, il modello di noleggio di veicoli elettrici all-inclusive di Iveco Group.

Inoltre, GP JOULE e Iveco Group hanno concordato di commercializzare ulteriori FCEV ai clienti in Europa a partire dal 2026. GP JOULE fornirà loro idrogeno verde al 100% nella propria rete di stazioni di rifornimento di idrogeno.

“L’ordine di GP JOULE sarà un esempio di come il Nikola Tre FCEV possa supportare ulteriormente i clienti commerciali in Germania nella loro transizione verso le zero emissioni con diversi anni in anticipo rispetto ad altri costruttori, favorendo così il raggiungimento dell’obiettivo di decarbonizzare il settore dei trasporti”, ha dichiarato Michael Lohscheller, President e CEO di Nikola Corporation.