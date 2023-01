Visa sigla partnership con Fintech District per supportare la crescita dell’ecosistema fintech italiano

Oggi Visa ha siglato una partnership con Fintech District, community internazionale di riferimento per il panorama fintech italiano, di cui entra a far parte con l’obiettivo di contribuire all’ evoluzione dell’ ecosistema fintech in Italia, favorendo l’innovazione e lo sviluppo della prossima generazione di soluzioni di pagamento.

“Lo scenario dei pagamenti è in continua evoluzione e, quando si parla di innovazione, le fintech sono sempre in prima linea”, commenta Eva Ruiz, Head of Fintech Southern Europe di Visa. “Visa è da tempo attiva nel panorama fintech con una serie di programmi che ne supportano la crescita e con un approccio “aperto” alla nostra rete che permette loro di trarre vantaggio dalla scala globale, dalle tecnologie e dalle performance di sicurezza di Visa.

La partnership con Fintech District ci permetterà di espandere ulteriormente il nostro network in Italia, dandoci la possibilità di collaborare con numerose realtà leader del panorama fintech italiano e di fare la nostra parte per contribuire alla crescita del settore”.

“Nella nostra community sono presenti oltre 250 aziende fintech e alcune di queste negli ultimi anni si sono distinte nel mondo dei pagamenti proponendo nuovi modelli che hanno letteralmente rivoluzionato il mercato. Il nostro obiettivo è favorire il dialogo per la nascita di progetti di Open Innovation, la collaborazione tra fintech e incumbent si conferma infatti la chiave per l’evoluzione dei servizi finanziari”, commenta Clelia Tosi, Head of Fintech District.

Fra le iniziative, possiamo citare il programma “Fintech Fast Track”, che ha aiutato finora un centinaio di fintech europee ad accedere al sistema dei pagamenti in qualità di partecipanti diretti.

Un’altra importante iniziativa è il Fintech Partner Connect, programma che fornisce alle istituzioni finanziarie e agli esercenti una suite di funzionalità avanzate, combinando le competenze e le soluzioni Visa con quelle di partner fintech accuratamente selezionati.

Tale impegno di Visa dimostra la volontà della società di fornire nel settore fintech soluzioni di pagamento agili e innovative in un ambiente sempre più digitale.