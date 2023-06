Italpreziosi, pubblicato il rapporto di sostenibilità 2022

Italpreziosi, società tra i leader a livello internazionale nella produzione, trading e commercio di metalli preziosi, lingotti e oro e argento da investimento, comunica la pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità 2022, redatto in conformità ai GRI Sustainability Reporting Standard, versione “Core”.

Il report, redatto altresì in linea al Global Compact delle Nazioni Unite e agli Sustainable Development Goals – SDGs, rappresenta lo strumento attraverso il quale rendere noto ai propri stakeholder i risultati del percorso di sostenibilità di Italpreziosi.

Ivana Ciabatti, Presidente e Amministratore Delegato di Italpreziosi: “La rendicontazione volontaria del Rapporto di Sostenibilità conferma il nostro impegno nell’affermazione di un percorso sostenibile, con l’obiettivo di far convivere il valore economico con quello umano. Da questo punto di vista, anche il 2022 è stato un anno ricco di traguardi e nuove sfide; abbiamo ottenuto il premio Export Capital, rivolto alle aziende che rappresentano un pilastro dell’economia nazionale nei mercati internazionali. Per il nostro costante impegno in tema di obiettivi ESG, siamo stati riconosciuti tra le top cento aziende sostenibili italiane dal premio Sustainability Award promosso da Kon Group e Credit Suisse. Grazie al nostro Rapporto di Sostenibilità del 2022, a maggio di quest’anno, il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista ci ha premiati col titolo Leader della Sostenibilità 2023. Inoltre, Women in Mining UK mi ha inserita nella classifica delle cento donne più sostenibili al mondo nel settore minerario (WiM100 2022), a riprova del percorso intrapreso con Italpreziosi in direzione di sostenibilità ed etica. Sono proseguite le collaborazioni e le attività con istituzioni internazionali, in particolare la collaborazione con planetGold, partnership che coinvolge organizzazioni internazionali, come Nazioni Unite e OCSE, controparti dai settori pubblico e privato e ONG. Confermiamo il nostro impegno nel continuare il nostro cammino sostenibile, anche con nuovi investimenti, al fine di creare nuove possibilità per la nostra azienda e per la comunità.”.

Oltre a seguire le principali regolamentazioni internazionali e nazionali, Italpreziosi aderisce a standard volontari, confermati attraverso l’ottenimento di molteplici certificazioni e accreditamenti, tra gli altri: Responsible Jewellery Councili (RJC), London Bullion Market Association (LBMA), Fairmined, Banca d’Italia, Responsible Mineral Initiative (RMI), International Precious Metals Institute (IPMI) e Watch & Jewellery Initiative 2030 (WJI2030).

A dimostrazione del suo impegno costante quale realtà imprenditoriale leader nel settore, Italpreziosi si è aggiudicata il premio Export Capital 2022, “Le nuove sfide dei campioni dell’export”, rivolto alle aziende che rappresentano un pilastro dell’economia nazionale nei mercati internazionali e che hanno ottenuto i maggiori incrementi nelle vendite all’estero dei loro prodotti tra il 2019 e il 2021.